QUADIENT – MISE À JOUR DU CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires du T3 2020 : 23 novembre 2020

Session de présentation de l’activité Business Process Automation : 1 décembre 2020

Résultats annuels 2020 et mise à jour de la stratégie Back to Growth : 30 mars 2021

Paris, le 21 octobre 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, publie aujourd’hui une mise à jour de son calendrier financier.

Quadient publiera son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 le 23 novembre 2020 après la clôture du marché réglementé d’Euronext Paris et tiendra une conférence téléphonique et un webcast en direct à destination des analystes et des investisseurs le jour même à 18h00 (heure de Paris). Des informations complémentaires pour participer à cet évènement seront communiquées ultérieurement.

Suite à la session de présentation dédiée à l’activité Customer Experience Management du 19 octobre 2020, Quadient organisera un webinaire à destination des analysterealls et des investisseurs afin de présenter plus en détails ses solutions de Business Process Automation le 1 décembre 2020 à 18h00 (heure de Paris). Des informations complémentaires pour participer à cet évènement seront communiquées ultérieurement.

Enfin, Quadient annonce qu’il présentera au marché une mise à jour de sa stratégie Back to Growth le 30 mars 2021, suite à la publication de ses résultats annuels 2020. De plus, Quadient tiendra une conférence à destination des analystes et des investisseurs (Capital Markets Day) afin de partager les progrès stratégiques et les perspectives de la Société à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie Back to Growth. De plus amples informations sur cet événement seront communiquées ultérieurement, tenant compte des restrictions relatives au COVID-19.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/ .

