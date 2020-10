Lyon, le 22 octobre 2020 – Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, annonce son entrée dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour sa suite Procure-to-Pay (P2P).

Dans son rapport basé sur une étude approfondie des acteurs du marché P2P, Gartner évalue les fournisseurs sur un grand nombre de critères reflétant l’exhaustivité de leur vision et leur capacité à exécuter. La rigueur de son processus d’évaluation fait de Gartner l’une des sources d’informations les plus fiables pour le choix de solutions pour les entreprises.



Esker connaît un succès grandissant sur le marché mondial avec sa suite de solutions P2P permettant d’automatiser la gestion des factures fournisseurs et des commandes d’achats sur une seule et même plateforme cloud intégrée. Les fonctionnalités d’automatisation des factures fournisseurs que propose Esker constituent des fondations solides pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs processus P2P. L’approche pragmatique et ambitieuse d’Esker, associée à une capacité d’implémentation rapide, se traduit sur le terrain par des projets réussis et un niveau de satisfaction clients élevé.



"Nous sommes fiers d'être reconnus par Gartner en tant que fournisseur de solutions sur le marché P2P pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise. Pour nous, cette reconnaissance résulte de l'engagement d'Esker à offrir aux entreprises du monde entier des solutions innovantes et faciles d'utilisation pour transformer l'ensemble de leur processus sur une plateforme unique et totalement intégrée – ce qui fait toute la différence. En plus de gagner en productivité, nos solutions permettent aux entreprises d'exploiter et de contrôler toute la valeur de leur écosystème. C'est un avantage concurrentiel clé dans un monde où l'incertitude et l'interdépendance des chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus grandes." – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

"Nous sommes convaincus que l’entrée d'Esker dans le Magic Quadrant de Gartner est une étape majeure qui s'inscrit dans une démarche produit ambitieuse. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos clients dans le monde entier pour concrétiser notre vision du marché en exploitant nos capacités d'IA et en nous concentrant sur les domaines clés de la gestion des fournisseurs et des risques." – Catherine Dupuy-Holdich, Chef de produit Procure-to-Pay chez Esker

La suite de solutions P2P d'Esker fait partie d'un portefeuille plus large qui comprend également des solutions d'automatisation des processus Order-to-Cash (O2C). De nombreux clients ont adopté la méthodologie Agile d'Esker pour implémenter leurs solutions, de l'approvisionnement à la facturation fournisseurs, et de la gestion des commandes à la facturation clients. Cette capacité d'automatisation complète des cycles de gestion des entreprises fait d'Esker un acteur unique parmi les fournisseurs de solutions P2P et O2C.

Pour obtenir le rapport du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les solutions Procure-to-Pay, visitez esker.fr/gartner.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche ni ne conseille à aucun utilisateur de technologies de choisir les fournisseurs qui ont obtenu les meilleurs classements. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l’entreprise et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner n’accorde aucune garantie, formelle ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie commerciale ou d'adaptation à un usage particulier.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.



ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

