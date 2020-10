October 23, 2020 11:15 ET

PRESSMEDDELANDE

23 oktober 2020

Idag, den 23 oktober 2020, hölls extra bolagsstämma i Saniona AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.



Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett optionsprogram för samtliga av bolagets anställda, inklusive bolagets verkställande direktör, ledningsgrupp (exklusive CSO Jørgen Drejer), Vice Presidents och samtliga övriga anställda. Personaloptionerna omfattar samtliga av bolagets nuvarande anställda (inklusive nyligen anställda och personer som kommer att anställas under perioden fram till nästa årsstämma). Stämman beslutade även om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 7 976 690 personaloptioner ska erbjudas deltagarna. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner från intjäningstidpunkten till det datum som infaller tio år efter tilldelningsdagen. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett förutbestämt lösenpris. Lösenpriset ska motsvara stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för den handelsdag som närmast föregår det datum då deltagaren tilldelas optioner. Deltagarna ska dock, med beaktande av vissa begränsningar tillämpliga på vissa optioner som tilldelas amerikanska deltagare, också ha rätt att utnyttja personaloptioner genom en s.k. ”net-exercise”-mekanism där lösenpriset istället ska motsvara aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 kronor). För det fall deltagaren väljer att använda net-exercise-mekanismen ska antalet aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva minskas så att nettovinsten för deltagaren blir densamma som om deltagaren istället skulle ha tillämpat det ordinarie lösenpriset vid förvärvet. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare att emittera högst 7 976 690 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa att bolaget kan erbjuda ersättningspaket som är konkurrenskraftiga, särskilt i förhållande till den amerikanska marknaden, för att bolaget ska kunna attrahera, behålla och motivera nyckelpersoner. Syftet är vidare att säkerställa ett långsiktigt engagemang för anställda i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Sanionas möjligheter att behålla kompetenta nyckelpersoner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i personaloptionsprogrammet kommer totalt 7 976 690 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,93 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 7 976 690 teckningsoptioner som föreslås utges i anslutning till personaloptionsprogrammet, samtliga 1 154 384 teckningsoptioner utgivna i anslutning till befintliga incitamentsprogram, samt utnyttjande av samtliga 1 479 742 TO3 teckningsoptioner som utgivits i den unitemission som beslutades i början av 2020.

Beslut om (A) optionsprogram för styrelseledamöter; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om införande av ett optionsprogram för bolagets styrelseledamöter (exklusive styrelseordföranden) och om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Programmet innebär att högst 308 000 optioner ska erbjudas bolagets styrelseledamöter (exklusive styrelseordföranden). Varje deltagare ska tilldelas 77 000 optioner. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade optioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2024. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade optioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i december 2023 och sista gången i december 2024. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman den 23 oktober 2020. Optionerna ska tilldelas vederlagsfritt, ska inte utgöra värdepapper och ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt optionsprogrammet beslutade stämman även om riktad emission av högst 308 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag i koncernen. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att optioner utnyttjas. Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter samt för att stimulera styrelseledamöter att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i optionsprogrammet kommer totalt 308 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,47 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga 308 000 teckningsoptioner som föreslås utges i anslutning till optionsprogrammet, samtliga 1 154 384 teckningsoptioner utgivna i anslutning till befintliga incitamentsprogram, samt utnyttjande av samtliga 1 479 742 TO3 teckningsoptioner som utgivits i den unitemission som beslutades i början av 2020.

Malmö den 23 oktober 2020

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Trista Morrison, Chief Communications Officer, telefon +1 (781) 810 9227, Epost: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 klockan 17:15 CEST.

