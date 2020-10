COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE :

ACTIVITÉ SOLIDE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

NANTES – 27 Octobre 2020, 17h45 CET – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leader européen de collections originales et accessibles d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd’hui ses ventes du troisième trimestre 2020.

Ventes du troisième trimestre en hausse de 13,3 % par rapport à l'année précédente : 321 millions d'euros (+9,8 % à périmètre comparable) Ventes soutenues en magasin : +9 % Ventes en ligne toujours dynamiques : +24 %

Croissance des ventes tirée par le succès des collections de décoration (+25 %)

Les ventes de l’année 2020 sont attendues en baisse de quelques points de pourcentage (« mid-single digit ») à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu’à la fin de l’année

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre performance du troisième trimestre, qui démontre les qualités et l’engagement de toutes nos équipes. La bonne dynamique des ventes, en magasin comme en ligne, témoigne de la force et de la résilience de notre modèle économique. La performance de notre offre de décoration, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, met en lumière le travail que nous avons lancé pour rendre nos collections plus puissantes. La croissance plus faible des ventes de meubles reflète des pénuries temporaires, résultant d'une forte augmentation de la demande et d'une pression systémique sur la chaîne d'approvisionnement en meubles. Nous travaillons activement à résoudre cette tension.

L'environnement dans lequel nous opérons reste incertain au regard de l'évolution de la pandémie. Dans ce contexte, nous abordons l'importante période des fêtes de fin d'année pleinement concentrés sur nos grandes priorités commerciales et stratégiques : continuer à offrir à nos clients une expérience omnicanale sure et de qualité, reconstituer nos stocks et faire avancer nos projets stratégiques, notamment le lancement de notre marketplace sélective et le développement de notre deuxième entrepôt ».

Activité du troisième trimestre 2020

Ventes

Les ventes du groupe au troisième trimestre 2020 se sont élevées à 321 millions d'euros, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à l'année précédente (+9,8 % à périmètre constant), soutenues par une forte croissance des ventes, tant en magasin qu’en ligne. Les ventes de Maisons du Monde ont augmenté de 13,8 % à 309 millions d'euros (+10,6 % à périmètre comparable), tandis que les ventes de Modani, à 11,7 millions d'euros, sont restées stables (-1,1 %). Rhinov a réalisé des ventes de 0,8 million d'euros (+32 % par rapport à l'année précédente).

Les ventes en ligne ont augmenté de 24.4 % pour atteindre 91 millions d'euros, représentant 28 % des ventes totales du groupe. Au troisième trimestre, les ventes totales en magasin ont augmenté de 9,4 % pour atteindre 231 millions d'euros, portées par des ventes soutenues en décoration. Le trafic est resté stable par rapport à l'année précédente malgré les mesures liées à la distanciation sociale.

Les ventes en France se sont élevées à 170 millions d'euros (+12,0 % par rapport à l'année précédente) représentant 53 % des ventes totales (contre 53 % au troisième trimestre 2019), tandis que les ventes à l'international ont atteint 152 millions d'euros (+14,7% par rapport à l'année précédente).

En termes de répartition des ventes par catégorie de produits, les ventes de décoration ont augmenté de 24,7 % par rapport à l'année précédente et ont représenté 56 % des ventes totales du troisième trimestre, gagnant 510 points de base dans le mix. Cela a plus que compensé la stabilité des ventes de meubles (+1,5 % par rapport à l'année précédente) due à des niveaux sous-optimaux de stocks résultant d'une forte poussée de la demande après la levée du confinement et de difficultés de production chez les fournisseurs liée à la pandémie de coronavirus.





Résumé des ventes

(En millions d’euros) 3T20 3T19 %

variation 9M20 9M19 %

variation Ventes 321,3 283,7 +13,3 % 810,2 847,7 -4,4 % % variation à périmètre comparable +9,8 % +3,0 % -8,5 % +3,9 % Maisons du Monde 308,8 271,3 +13,8 % 776,7 815,1 -4,7 % % like-for-like change +10,6 % +3,0 % -8,2 % +3,9 % Modani 11,7 11,9 -1,1 % 31,4 32,1 -2,2 % Rhinov 0,8 0,6 +31,7 % 2,0 0,6 Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 230,7 210,8 +9,4 % 533,3 625,9 -14,8 % Ventes en ligne 90,6 72,9 +24,4 % 276,9 221,8 +24,8 % Réseau de magasin (%) 71,8 % 74,3 % 65,8 % 73,8 % Ventes en ligne (%) 28,2 % 25,7 % 34,2 % 26,2 % Ventes par zone géographique France 169,8 151,5 +12,0 % 421,9 459,0 -8,0 % International 151,6 132,2 +14,7 % 388,3 388,7 -0,1 % France (%) 52,8 % 53,4 % 52,1 % 54,2 % International (%) 47,2 % 46,6 % 47,9 % 45,8 % Ventes par catégorie de produits Décoration 179,4 143,9 +24,7 % 416,4 429,7 -3,1 % Meubles 141,9 139,8 +1,5 % 393,8 418,1 -5,8 % Décoration (%) 55,8 % 50,7 % 51,4 % 50,7 % Meubles (%) 44,2 % 49,3 % 48,6 % 49,3 %

Réseau de magasins

Au 30 septembre 2020, le réseau de magasins de Maisons du Monde s'élevait à 366 magasins, stable par rapport à la fin juin 2020. Au cours du troisième trimestre 2020, Maisons du Monde a ouvert un magasin à Saint-Etienne et a fermé un magasin à Béziers, en France. Au cours de la même période, le groupe a repositionné son magasin existant à Grenade, en Espagne, avec un magasin plus grand. La surface commerciale totale a augmenté de 915 mètres carrés au cours du trimestre pour atteindre 429 100 m2 au 30 septembre 2020.

Activité en ligne

Les commandes en ligne ont augmenté de +8 % au troisième trimestre. Le carnet de commandes au 30 septembre 2020 est en baisse par rapport à la fin juin 2020 mais reste à un niveau élevé par rapport au 30 septembre 2019. Les difficultés de livraison liées à la saturation du réseau de transport en France et dans d'autres pays de l'Union Européenne, qui est apparue pendant le confinement liée au Covid-19, sont maintenant entièrement résolues.

Chaîne d'approvisionnement

La modeste croissance des ventes meubles liée aux faibles niveaux de stocks, a été plus que compensé au troisième trimestre par des ventes soutenues en objets de décoration, pour lesquels les stocks restent à des niveaux normaux. Le niveau sous-optimal des stocks de meubles devrait s'améliorer progressivement au cours des prochains mois.

Gestion des liquidités

Comme attendu, le groupe a remboursé en septembre les 150 millions d'euros relatifs aux deux facilités de crédit renouvelables qui avaient été tirées en mars suite au confinement en Europe. Les liquidités disponibles au 30 septembre 2020 s'élevaient à 299 millions d'euros, contre 423 millions d'euros au 30 juin 2020.

Priorités commerciales pour le quatrième trimestre 2020, situation actuelle et perspectives

Priorités commerciales et opérationnelles

Pour le reste de l'année 2020, les priorités commerciales du Groupe sont les suivantes :

Continuer à offrir une expérience omnicanale sûre et de qualité dans des circonstances toujours inhabituelles

Lancer la marketplace sélective de Maisons du Monde en France

Continuer à reconstituer de manière sélective les niveaux de stocks

Développer notre deuxième entrepôt dans le nord de la France

Perspectives

En termes de développement du réseau de magasins, Maisons du Monde prévoit environ 7 à 8 fermetures nettes de magasins pour l’ensemble de cette année (10 fermetures nettes pendant les 9 premiers mois de l’année 2020).

Grâce à une bonne performance au troisième trimestre, les ventes de l’année 2020 sont attendues en baisse de quelques points de pourcentage (« mid-single digit ») par rapport à 2019, à condition que la grande majorité des magasins européens restent ouverts jusqu’à la fin de l’année.

Historique des ventes1

(En millions d’euros) 2018 T1 19 T2 19 T3 19 9M 19 T4 19 2019 T1 20 T2 20 T3 20 9M 20 Ventes 1 111,2 280,3 283,7 283,7 847,7 377,8 1 225,4 243,7 245,2 321,3 810,2 Variation vs. N-1 +7,4 % +9,9 % +12,6 % +9,2 % +10,5 % +9,7 % +10,3 % -13,1 % -13,6 % +13,3 % -4,4 % % variation à périmètre

comparable +3,1 % +2,4 % +6,5 % +3,0 % +3,9 % +2,8 % +3,6 % -8,3 % -16,2 % +9,8 % -8,5 % Maisons du Monde 1 085,4 271,4 272,4 271,3 815,1 365,8 1 181,4 231,7 236,2 308,8 776,7 Variation vs. N-1 +7,4 % +6,4 % +10,7 % +8,0 % +8,3 % +9,8 % +8,8 % -14,6 % -13,3 % +13,8 % -4,7 % % variation à périmètre

comparable +3,1 % +2,4 % +6,5 % +3,0 % +3,9 % +2,8 % +3,6 % -19,3 % -15,3 % +10,6 % -8,2 % Modani 25,9 8,9 11,4 11,9 32,1 11,9 44,1 11,3 8,4 11,7 31,4 Rhinov - - - 0,5 - 0,6 1,2 0,7 0,6 0,8 2,0 Répartition des ventes France 58,3 % 55,8 % 53,3 % 53,4 % 54,2 % 56,6 % 54,9 % 52,3 % 50,8 % 52,8 % 52,1 % International 41,7 % 44,2 % 46,7 % 46,6 % 45,8 % 43,4 % 45,1 % 47,7 % 49,2 % 47,2 % 47,9 % Réseau de magasins 77,3 % 74,2 % 73,0 % 74,3 % 73,8 % 78,7 % 75,3 % 71,2 % 52,7 % 71,8 % 65,8 % Ventes en ligne 22,7 % 25,8 % 27,0 % 25,7 % 26,2 % 21,3 % 24,7 % 28,8 % 47,3 % 28,2 % 34,2 % Décoration 55,7 % 53,2 % 48,1 % 50,7 % 50,7 % 61,6 % 54,0 % 51,7 % 45,3 % 55,8 % 51,4 % Meubles 44,3 % 46,8 % 51,9 % 49,3 % 49,3 % 38,4 % 46,0 % 48,3 % 54,7 % 44,2 % 48,6 %









Réseau de magasins2



(En unités) A la fin de : 2018 T1 19 T2 19 T3 19 4Q19 2019 1Q20 2Q20 3Q20 France 221 221 224 227 233 233 228 227 227 Italie 45 45 47 48 48 48 48 48 48 Espagne 23 23 24 24 27 27 27 27 27 Belgique 22 21 21 22 24 24 23 23 23 Allemagne 10 10 10 10 11 11 11 10 10 Suisse 7 7 8 8 9 9 9 9 9 Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Portugal - - 1 1 1 1 1 1 1 Royaume Uni 4 4 4 4 - - - - - Etats Unis (MDM) 1 1 1 1 2 2 2 - - Etas Unis (Modani) 12 13 15 16 18 18 19 18 18 Nombre de magasins 349 349 358 364 376 376 371 366 366 Ouvertures nettes +25 0 +9 +6 +12 +27 -5 -5 0 Surface (‘000 m2) 398,4 398,6 408,1 416,7 432,3 432,3 430,9 428,2 429,1 Variation nette +35,2 +0,2 +9,5 +8,6 +15,6 +33,9 -1,4 -2,7 +0,9

Principaux indicateurs opérationnels

Le management de Maisons du Monde utilise, outre les paramètres financiers disponibles dans le cadre des normes IFRS, plusieurs indicateurs clés afin d’évaluer, de monitorer et de gérer son activité. Les informations opérationnelles et statistiques concernant l’activité du Groupe présentées dans ce communiqué ne relèvent pas des règles IFRS, ne font pas l’objet d’un audit et sont issues de systèmes de reporting internes. Bien que ces indicateurs ne constituent pas des instruments d’analyse des résultats financiers au regard des règles IFRS, le Groupe estime toutefois qu’ils apportent un éclairage utile sur le fonctionnement et la performance de son activité. Ces indicateurs peuvent ne pas être comparables avec des indicateurs similaires utilisés par d’autres entreprises concurrentes ou tierces.

Ventes : correspondent aux revenus générés par la vente d’articles de décoration et de mobilier, réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités B2B du Groupe. Elles excluent principalement

la participation des clients aux frais de livraison, le chiffre d’affaires relatif aux prestations de services logistiques fournies à des tiers et les revenus de franchise.

Le Groupe utilise le concept de « ventes », plutôt que celui de « chiffre d’affaires », pour le calcul de sa croissance à périmètre constant, de sa croissance à périmètre comparable, de sa marge brute, et de ses marges d’EBITDA et d’EBIT.

Croissance des ventes à périmètre comparable : la croissance des ventes à périmètre comparable correspond au pourcentage d’évolution des ventes réalisées en magasins, sur les sites Internet et via les activités B2B du Groupe entre un exercice (n) et l’exercice précédent comparable (n-1), l’exclusion des magasins ouverts ou fermés au cours des deux périodes comparées. Les ventes attribuables aux magasins qui ont fermé temporairement pour travaux pendant l’une ou l’autre des périodes comparées sont incluses.

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d’euros en 2019, et son EBITDA était de 259 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 45 % de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30 % en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les neuf pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70 % dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 19 magasins.

Avertissement: Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

1 A taux constant.







2 Excluant les magasins franchisés.







