Tegningen af andele i Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A under Investeringsforeningen BankInvest blev afsluttet den 26. oktober 2020.



Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:





Navn ISIN Tegnings­-kurs Antal investorer Antal

andele

Kr. Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A DK0061295870 100,27 232 2.021.208 202.666.526,16 Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling Akk. A DK0061296175 100,27 29 687.021 68.887.595,67

For oplysninger om afdelingernes investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegnings­prospekt samt centrale investorinformationer.

De nye andele vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 30. oktober 2020.



