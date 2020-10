MARE NOSTRUM

Résultats semestriels 2020

Activité perturbée par la pandémie de COVID-19

Structuration et renforcement de l’efficience opérationnelle

Trésorerie renforcée

Bonne orientation des activités confirmée sur le 3ème trimestre

En millions d’euros HT S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 52,6 81,6 Production immobilisée 0,1 0,3 Transferts de charges 1,5 1,8 Achats consommés et charges externes (15,0) (19,4) Charges de personnel (39,7) (61,6) Impôts et taxes (1,2) (1,4) EBE (1,9) 1,2 Résultat d’exploitation (2,9) 0,7 Résultat financier (0,4) (0,2) Résultat exceptionnel (0,5) 0 Résultat net de l’ens. Consolidé (4,3) 0,4 Résultat net part du Groupe (3,9) 0,4

Grenoble, le 29 octobre 2020 – 8h - Mare Nostrum , expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture un 1er semestre 2020 marqué par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte inédit, le Groupe est resté pleinement mobilisé. Confirmant son agilité, Mare Nostrum a renforcé la digitalisation de son offre avec notamment le lancement de formations en e-learning dédiées à la prévention Covid. Ainsi, le chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2020 s’inscrit à 52,6 M€ et bénéficie de la contribution d’ AT Patrimoine , filiale spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, venue renforcer la division Formation du Groupe.

Sur la période, Mare Nostrum s’est attaché à maîtriser ses coûts, ses investissements ainsi que son BFR afin de limiter, autant que possible, les effets de la crise. La baisse d’activité qui pèse sur la marge brute du Groupe porte l’Excédent brut d’Exploitation à -1,9 M€ et le Résultat d’exploitation à -2,9 M€ malgré la bonne gestion des coûts opérationnels.

Le Résultat financier s’inscrit à -0,4 M€ (impact d’emprunts souscrits fin 2019 essentiellement) et le Résultat exceptionnel s’établit à -0,5 M€ suite à l’enregistrement d’une provision de 0,3 M€ liée à un contrôle fiscal en cours. Ainsi, le Résultat net part du Groupe à fin juin s’inscrit à -3,9 M€.

Structure financière saine

Au cours du semestre, le Groupe, a concentré ses efforts sur le pilotage de sa trésorerie et obtenu un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 7 M€ permettant à la trésorerie disponible du Groupe de s’établir à 8,2 M€ à fin juin. Depuis la clôture, la situation financière s’est consolidée avec l’obtention d’une seconde tranche de PGE pour un montant de 6 M€.

Cette position solide permet à Mare Nostrum de disposer des moyens nécessaires pour traverser la crise et poursuivre ses développements. L’endettement net du Groupe s’élève à 11 M€ et porte le ratio d’endettement net1 à 75% au 30 juin 2020.

Afin de renforcer son agilité et se prémunir contre une crise sanitaire qui dure, Mare Nostrum a également engagé un plan d’économies. Les principales mesures porteront sur l’ajustement de la structure opérationnelle, l’optimisation du parc immobilier et la réduction des charges courantes. Ces mesures d’économies vont permettre au Groupe d’abaisser son point mort et de s’adapter au marché.

Reprise progressive de l’activité sur le 3ème trimestre

En millions d’euros 2020 2020

Périmètre comparable 2019 Variation

en % CA 1er trimestre 31,5 29,9 36,6 -14% CA 2ème trimestre 21,1 19,7 45,0 -53% CA 3ème trimestre 34,1 33,2 41,3 -17% TOTAL CA 9 mois 86,7 82,8 122,9 -29%

Périmètre comparable : chiffre d’affaires sans la contribution d’AT Patrimoine

Comme annoncé, la reprise de l’activité se fait progressivement sur les différentes divisions du Groupe. Bien qu’en deçà des niveaux de l’an passé, cette reprise encourageante démontre la bonne orientation des activités du Groupe et permet au chiffre d’affaires de s’établir à 34,1 M€ sur le 3ème trimestre et de porter à près de 87 M€ les revenus sur 9 mois.

L’activité Travail temporaire s’inscrit à 31,5 M€ en retrait de 20% par rapport 3ème trimestre 2019 (contre -54% constatés au 2ème trimestre 2020). La division Formation reste dynamique et s’établit à 1,1 M€ sur le 3ème trimestre, portée par la contribution d’AT Patrimoine. Les activités Recrutement et Mobilité/Portage salarial totalisent respectivement sur la période 0,15 M€ et 1,4 M€.

Groupe solide et résilient bénéficiant de relais de croissance à forte valeur ajoutée

Doté d’un portefeuille de clients très diversifiés, d’une offre de formation digitalisée innovante et renforcée par le déploiement de jobs stores Terra Nostra (qui regroupent l’ensemble de l’offre RH du Groupe), Mare Nostrum est particulièrement bien profilé pour accroître ses parts de marché dans un environnement économique en mutation.

Conformément à sa stratégie de croissance mixte, Mare Nostrum reste attentif à toute opportunité de croissance externe afin de consolider ses positions ou adresser de nouveaux segments. À cet effet, le Groupe vient de finaliser l’acquisition d’Inalvea Developpement, dédiée à la gestion du back office des agences d’intérim du médico-social. Au travers de cette opération, Mare Nostrum se positionne sur le secteur porteur de la santé et initie le domaine prometteur des Économies de Partage, segment de niche en forte croissance qui compte moins d’une dizaine d’acteurs en France.

Fort d’une trésorerie renforcée, de relais de croissance digitalisés à forte valeur ajoutée et d’une organisation plus agile, le Groupe aborde avec confiance les prochains mois et confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI.

