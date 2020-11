OAKVILLE, Ontario, 02 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche du temps des Fêtes, MADD Canada, ses sections et ses leaders communautaires aux quatre coins du pays marqueront aujourd’hui le lancement de l’Opération ruban rouge — une campagne de sensibilisation aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies qui rend également hommage à toutes les victimes et les survivants de ce crime violent.

D’ici au 4 janvier, l’Opération ruban rouge rappellera aux automobilistes l’importance de ne jamais conduire avec les capacités affaiblies. Durant cette campagne, les sections et les leaders communautaires de MADD Canada remettront des rubans rouges et des autocollants aux membres du public en les invitant à en faire un symbole de leur engagement à l’égard de la conduite sobre. Ceux-ci rendent également un hommage éloquent aux milliers de victimes tuées et blessées chaque année dans des collisions mettant en cause l’alcool, la drogue ou un mélange des deux.

« Les rassemblements et les célébrations des Fêtes seront bien sûr différents cette année à cause de la pandémie de la COVID-19 ; toutefois, la conduite avec capacités affaiblies constitue toujours une menace sur nos routes, a expliqué Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nos rubans rouges servent de rappel à tous de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison lorsqu’il y a une possibilité qu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues. Conduire avec les capacités affaiblies ne vaut jamais le risque pour soi et pour tous les usagers de la route. »

L’honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a partagé un message de soutien à l’occasion du lancement aujourd’hui de la campagne annuelle Opération ruban rouge. « Les dangers et les conséquences associés à la conduite avec capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue peuvent être mortels. Aujourd’hui, nous honorons ensemble les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies, a déclaré le Ministre Blair. Chaque conducteur canadien a la responsabilité de faire sa part pour faire en sorte que nos routes soient sécuritaires. Si vous choisissez de consommer de l’alcool ou du cannabis durant la saison des Fêtes, restez en sécurité à la maison. Cela pourrait sauver une vie. »

Pour sa part, Mme Hancock ne connait que trop bien les ravages tragiques d’une collision attribuable à la conduite avec les capacités affaiblies. Son frère, D.J. Hancock, a été tué par un chauffard aux capacités affaiblies en 2014.

« Personne ne s’attend à causer une collision, ou, pire encore, à tuer ou blesser quelqu’un, a-t-elle ajouté, mais, bien trop souvent, c’est précisément ce qui arrive. Nos rubans rouges rappellent aux gens qu’ils peuvent facilement éviter ces tragédies en prenant tout simplement le temps de prévoir avoir un moyen sobre de rentrer à la maison. »

Pour visionner le message de Mme Hancock au sujet de la campagne Opération ruban rouge (en anglais seulement), visitez: https://youtu.be/2_H-qP2c0x8 .



L’Opération ruban rouge prendra une nouvelle allure cette année puisque la pandémie nous oblige à limiter les événements et activités en personne. Dépendant des consignes de la santé publique, si la chose est possible, les bénévoles de MADD Canada feront la distribution de rubans rouges dans leurs communautés respectives, ils participeront à des contrôles routiers et organiseront d’autres activités. Aux endroits où les directives interdisent ce genre d’activité, les bénévoles feront la distribution de rubans rouges par la poste et par l’entremise de détaillants participants. La campagne prévoit notamment des activités sur les réseaux sociaux conçues pour diffuser le message de la conduite sobre et sécuritaire.



MADD Canada invite les Canadiens et Canadiennes à obtenir leurs rubans rouges et des autocollants pour leurs véhicules sur le site de MADD Canada ( www.madd.ca ), en communiquant avec nous par téléphone ou par courriel (1-800-665-6233, info@madd.ca ), auprès de la section ou du leader communautaire de leur région ou dans les locaux des commanditaires participants. Une fois que vous aurez votre ruban rouge…

Attachez-le ! Sur votre sac à main, votre sac à dos, votre mallette, votre vélo, votre voiture.

Sur votre sac à main, votre sac à dos, votre mallette, votre vélo, votre voiture. Portez-le ! Choisissez une journée et portez du ROUGE pour soutenir l’Opération ruban rouge.

Choisissez une journée et portez du ROUGE pour soutenir l’Opération ruban rouge. Montrez-le ! et Partagez-le ! Répandez l’esprit de la campagne en partageant vos photos sur les réseaux sociaux de MADD Canada : Facebook ( www.facebook.com/MADDCanadafrancophone ), Twitter (@maddcanadafr) et Instagram (maddcanadafr).

et Répandez l’esprit de la campagne en partageant vos photos sur les réseaux sociaux de MADD Canada : Facebook ( ), Twitter (@maddcanadafr) et Instagram (maddcanadafr). Vivez-le ! Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies et planifiez un retour à la maison sobre et sécuritaire. Nous pouvons TOUS aider à prévenir la conduite avec capacités affaiblies durant la période des Fêtes.

Vous pouvez également soutenir la campagne Opération ruban rouge en faisant un don de 10 $ en textant « RUBAN » au 45678. Le montant sera ajouté à votre facture de téléphone cellulaire.



Peu importe la façon dont vous entendez célébrer les Fêtes cette année, n’oubliez surtout pas de planifier un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison — faites appel à Uber ou un taxi, choisissez un conducteur désigné sobre, utilisez le transport en commun ou passez la nuit chez vos parents ou vos amis. Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada.

MADD Canada tient à remercier les commanditaires nationaux de l’Opération ruban rouge 2020 de leur appui généreux : Irving Oil ltée, Uber, Groupe financier BMO et Cascades Canada ULC. Rendez-vous sur www.madd.ca pour consulter la liste complète des commanditaires de l’Opération ruban rouge 2020.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.



Pour plus d’information : Marie Claude Morin, MADD Canada, bureau régional du Québec, 1-877-392-6233 ou