绿芯无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive PX系列固态硬盘具有高性能、低功耗的优点。为了满足不同客户的需求，产品的容量从128GB至2TB，可工作在商业级温度（0°C至+ 70°C）或工业级温度（-40°C至+ 85°C）范围内。

绿芯无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive PX系列固态硬盘具有高性能、低功耗的优点。为了满足不同客户的需求，产品的容量从128GB至2TB，可工作在商业级温度（0°C至+ 70°C）或工业级温度（-40°C至+ 85°C）范围内。

中国，北京和美国，硅谷, Nov. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯已开始向用户提供无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive™固态硬盘的样品，适用于高性能、低功耗的数据存储应用。 新推出的88 PX系列NVMe M.2 2280 ArmourDrive 固态硬盘使用高质量的工业TLC（每单元3bit）3D NAND闪存，支持从128GB到2TB的广泛容量。 欲了解更多NVMe M.2 ArmourDrive 产品信息，请参考 http://bit.ly/NVMe-M2-SSD。



Forward Insights市场机构预测，NVMe PCIe 固态硬盘市场将从2019年的105亿美元增长到2024年的292亿美元。为了满足这些市场需求，绿芯扩大了NVMe M.2 ArmourDrive产品组合，提供无外置DRAM 2280规格的固态硬盘。 此系列NVMe M.2 2280 ArmourDrive产品支持PCIe Gen3 x4接口，可以达到最高2,500/2,100 MB/s的顺序读/写性能。产品可以在商业级温度（0至+70摄氏度）或工业级温度（-40至+85摄氏度）下使用，为工业自动化、云计算、安全、网络、广播和交通运输等多种应用提供高可靠、低延迟存储方案。

88 PX系列无外置DRAM NVMe M.2 2280 ArmourDrive 固态硬盘的优点包括：

高性能: 高达 2,500/2,100 MB/s 顺序读写

高达 2,500/2,100 MB/s 顺序读写 低功耗: 工作模式下低至 3,150 mW；Idle模式下低至 2 mW

工作模式下低至 3,150 mW；Idle模式下低至 2 mW 高数据完整性: 意外断电不会损坏磁盘内的静态数据

意外断电不会损坏磁盘内的静态数据 广泛 的产品容量: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 商业级和工业级温度: 可工作在 0°C to +70°C 或 -40°C to +85°C

可工作在 0°C to +70°C 或 -40°C to +85°C 支持主机内存缓冲 (HMB)功能: 提高 IOPS性能并降低延迟

提高 IOPS性能并降低延迟 数据安全: 支持TCG OPAL 2.0 (工业级) 或 TCG Pyrite (商业级)

供货情况

绿芯目前正在向用户提供商业级无外置DRAM NVMe M.2 2280 固态硬盘样品，并预计于2020年12月份开始批量生产。 另外，绿芯计划从2020年12月份开始对工业级温度无外置DRAM NVMe M.2 2280 固态硬盘进行送样，预计于2021年2月份批量生产。欲了解更多88 PX 系列ArmourDrive 产品，请联系绿芯的授权渠道商， https://www.greenliant.com/sales。

关于绿芯

基于超过30年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。 https://www.greenliant.com

Greenliant， Greenliant的标志和 ArmourDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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