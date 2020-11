Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 4.11.2020 klo 10.30





Rovio Entertainment Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen Nimi: Alexandre Pelletier-Normand Asema: Muu ylin johto Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 743700H95H3OPXDV6568_20201102180635_2 Liikkeeseenlaskija Nimi: Rovio Entertainment Oyj LEI: 743700H95H3OPXDV6568 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) Liiketoimen päivämäärä: 2.11.2020 Liiketoimen luonne: Hankinta Instrumentti: Osake ISIN: FI4000266804 Volyymi: (1): Volyymi: 1,281 Yksikköhinta: 5,2061 Euro Lisätietoja: Henkilöstön osakesäästöohjelman alainen neljännesvuotuinen hankinta Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi: (1): Volyymi: 1,281



Keskihinta: 5,2061 Euro

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

rene.lindell@rovio.com

+358 40 485 8985

