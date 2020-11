ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) meddelte i dag, at selskabets foreløbige resultater for tredje kvartal viser en organisk vækst i nettoomsætningen på 7 %, drevet af en stigning på 52 % i salget af tabletter. Selskabet opjusterer derfor forventningerne til indtjening og pengestrøm til henholdsvis DKK 350-400 mio. og ca. DKK 0 mio., samtidig med at intervallet for forventningerne til vækst i nettoomsætningen præciseres til ca. 8 % organisk vækst.



De foreløbige resultater for tredje kvartal viser en organisk vækst i nettoomsætningen i lokale valutaer til DKK 772 mio. (739). Resultatet er opnået på trods af den fortsatte negative effekt af COVID-19 på ALK’s ældre produkter, hovedsageligt i USA, hvor ALK for regnskabsåret 2020 forudser mistede salgsindtægter på mere end DKK 100 mio. på grund af pandemien. Indtjeningen (EBITDA) i tredje kvartal steg 61 % til DKK 58 mio. (36), på grund af besparelser, effektiviseringer og udskudte forsknings- og udviklingsomkostninger.

ALK’s justerede forventninger er som følger:

Organisk vækst i nettoomsætningen forventes at blive ca. 8 %, svarende til ca. DKK 3,5 mia. (tidligere i den lave ende af 8-12 %).

Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) forventes nu at udgøre DKK 350-400 mio. (tidligere 300-350).

Fri pengestrøm forventes nu at udgøre ca. DKK 0 mio. (tidligere minus ca. 200), hvilket afspejler den højere indtjening og positive ændringer i driftskapitalen.

ALK vil uddybe de reviderede forventninger til regnskabsåret i sin delårsrapport for de første 9 måneder (Q3), der vil blive offentliggjort onsdag den 11. november 2020, hvor selskabet også vil afholde en telekonference for investorer og analytikere kl. 13.30 (CET).

