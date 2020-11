Selskabsmeddelelse Nr. 10/2020

København, 9. november 2020



Overdragelse af storaktionærposter

Bestyrelsen i Conferize A/S er i dag blevet bekendt med, at et køberkonsortium har afgivet tilbud om at købe 47 pct. af selskabets eksisterende aktier fra selskabets 2 hovedaktionærer og en række mindre aktionærer til en samlet pris på ca. 2,5 mio. kr. – svarende til en pris på ca. 0,1358 kr. pr. aktie.

Købet forventes afviklet d. 12. november 2020 – hvorefter Lars Kolind og dennes nærtstående, samt Nebbegård Invest A/S ikke længere vil have aktier i selskabet. Blue Horizon Investment ApS vil efterfølgende eje 28 pct. af aktierne og stemmerne.

Købet er ikke omfattet af reglerne om overtagelsestilbud, og køber forventer ikke at udstrække tilbuddet til de resterende aktionærer.

Køber har til hensigt at videreføre selskabet med eksisterende aktiviteter.

Det tidligere meddelte forslag om likvidation af selskabet vil således ikke blive fremsat på den førstkommende generalforsamling.





