MONTRÉAL, Québec, 09 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX:DBO), un chef de file du divertissement immersif est heureuse d’annoncer la nomination de Stéphane Vidal à titre de Vice-président marketing et communications qui débute ses nouvelles fonctions dès aujourd’hui. Faisant partie intégrante de l’équipe de direction et relevant du Président et Chef de la direction, il sera responsable de l’ensemble des activités liées à l’identité de la marque de D-BOX, des communications et verra à la mise en œuvre de la stratégie globale du marketing. Il sera un rouage important de la stratégie de commercialisation de la technologie D-BOX dans le segment du divertissement à domicile.



« Fier d’une expérience de plus de trois décennies en marketing et communications principalement à l’international, Stéphane apportera son leadership, ses connaissances et un savoir-faire reconnu, nécessaires à notre plan de transformation, » mentionne Sébastien Maillot, Président et Chef de la direction de D-BOX. « De plus, le marketing numérique est devenu essentiel, encore plus en temps de COVID-19, il contribuera activement au déploiement de ce type de stratégie conjointement avec l’équipe des ventes. »



« Je suis ravi de me joindre à D-BOX, c’est une entreprise que j’ai toujours suivi du coin de l’œil, œuvrant dans un secteur et selon un modèle d’affaires que je connais bien. Le marketing se transforme, D-BOX aussi, et j’ai hâte de pouvoir pleinement contribuer à faciliter l’introduction de cette exceptionnelle technologie de mouvement aux différents marchés partout dans le monde, » mentionne Stéphane Vidal.

Avant de se joindre à D-BOX, Stéphane Vidal a occupé le poste de Vice-président marketing et communications chez XMedius Solutions, où il a opéré la transformation de la stratégie de marketing traditionnelle vers une stratégie axée sur le numérique. Auparavant, il a travaillé à titre de Vice-président marketing et communications chez MaisonBrison, une firme de communications spécialisée dans les relations avec les investisseurs, où il était responsable de la gestion quotidienne des opérations et de l’offre de service marketing. Il a également occupé divers postes d’exécutifs en développement et gestion de produite de hautes-technologies à l’international. Tout au long de sa carrière, il a contribué à diverses acquisitions et ventes stratégiques d’entreprises ayant contribué à maximiser le rendement des actionnaires où il a œuvré. Il joue un rôle actif au sein d’organismes sans but lucratif comme Montréal Inc. et est membre du conseil d’administration de l’Association Québécoise des Technologies (AQT).

