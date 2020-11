Scandinavian Investment Group A/S

November 10, 2020 06:21 ET

Resultat efter skat for tredje kvartal udgjorde DKK 4,3 mio. hvoraf de fortsættende aktiviteter bidrog med DKK 4.1 mio. og de ophørende aktiviteter bidrog med DKK 0,2 mio. Resultat efter skat for perioden 1 januar – 30 september 2020 udgør i alt DKK 18.6 mio. og er positivt påvirket med DKK 10 mio. fra aktivering af udskudt skat.

Pr. 30/9-2020 er der samlet investeret DKK 97,9 mio. indenfor rammerne af selskabets forretningsstrategi herunder en ejendom med en bogført værdi på DKK 55.2 mio. (inkl. et realkreditlån på DKK 20.6 mio.). Selskabet har efter regnskabsperiodens udløb valgt at omlægge lånet til et fastforrentet 20-årigt 0,5% lån med afdrag med hovedstol på DKK 32.3 mio. Kontantbeholdning pr. 30/9-2020 udgør DKK 25.5 mio.

I den ophørende forretning har selskabet solgt og modtaget betaling for salg af grundstykke i Litauen til bogført værdi.

Sagen omkring uretmæssig tilbageholdelse af DKK 1.3 mio. i USA er fortsat i proces, såvel som de 2 tilbageværende retssager i Frankrig. Alle sagerne forventes afklaret inden udgangen af 2021.

Selskabet har en målsætning om at forrente sin egenkapital med 12% årligt målt over en 5 års periode, når man er fuldt investeret. Dette forventes at være tilfældet fra og med 2021.

Selskabet igangsatte d. 31/8-2020, et aktietilbagekøbsprogram via investeringsbanken ABG Sundal Collier, jf. selskabsmeddelse 33/2020 med henblik på at opkøbe egne aktier op til 15% af aktiekapitalen. Pr. 9/11-2020 har selskabet samlet tilbagekøbt 6.565.152 aktier svarende til 12,26% af aktiekapitalen, og programmet sættes herefter i bero.

Selskabets egenkapital pr. 30/9-2020 udgør DKK 114.0 mio. svarende til en udvandet indre værdi på DKK 2,11.

Forventninger til 2020:

Selskabet opjusterer forventningen om et resultat efter skat i niveauet DKK 25 mio. inkl. aktiveringen af DKK 10 mio. i udskudt skat. Den tidligere resultatforventning for 2020, Jvf. selskabsmeddelelse 31/2020 var et resultat i niveauet DKK 20 mio. efter skat inkl. aktivering af DKK 10 mio. i udskudt skat.

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

