Coop Pank AS

November 10, 2020 08:15 ET

November 10, 2020 08:15 ET

Coop Pank AS-i tütarettevõtte Coop Finants AS-i nõukogu otsustas täna, 10. novembril 2020, kutsuda Coop Finants AS-i juhatusest tagasi Jaanika Karbi. Jaanika Karp volitused juhatuse liikmena lõppevad seisuga 14.11.2020.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 80 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.