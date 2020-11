Selskabsmeddelelse nr. 24/2020







Stigende fragtindtjening

• Fragtresultat for 3. kvt. højere end i 2019

• Effektivitet forbedret gennem tilpasning af driften og forretningsstrukturen til ændringer i markedet

• Rejserestriktioner sænkede passagertal betydeligt

• Forventning til driftsresultatet (EBITDA) 2020 øget til DKK 2,5-2,7 mia. den 23. oktober





3. KVT. 2020

• Både fragtfærge og logistik opnåede stærke resultater

• 70% nedgang i passagertal sænker resultat betydeligt

FORVENTNING 2020 (ændret 23. oktober)

• EBITDA på DKK 2,5-2,7 mia.

• Investeringer på omkring DKK 1,6 mia., uændret

”Vores fragtnetværk har som forventet vist sig at være meget robust. Vi fortsætter tilpasningen af driften til ændringer i markedet og Brexit. Jeg er rigtig glad for at se, hvordan vores medarbejderes hårde arbejde har betydet, at vi nu er godt rustet til fremtiden,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL DKK mio. 2020 2019 2019-20 2018-19 2019 Før særlige poster 3. kvt. 3. kvt. Ænd. % LTM* LTM* Ændr. % Hele året Omsætning 3.598 4.472 -19,6% 14.218 16.538 -14,0% 16.592 EBITDA 846 1.195 -29,2% 2.734 3.708 -26,3% 3.633 EBIT 388 718 -46,0% 826 1.920 -57,0% 1.751 Resultat før skat 324 647 -49,9% 570 1.714 -66,7% 1.472 * Sidste tolv måneder





Omsætningen faldt med 20% eller DKK 0,9 mia. til DKK 3,6 mia. i 3. kvt., og EBITDA før særlige poster faldt med 29% eller DKK 349 mio. til DKK 846 mio.

EBITDA for fragtfærge- og logistikaktiviteterne steg i 3. kvt. med DKK 126 mio. i forhold til 2019. Den fortløbende tilpasning af driften og forretningsstrukturen til markeds-vilkårene post Covid-19 har været afgørende for at opnå fremgangen. Ved siden af marginforbedringer lykkedes det også for nogle aktiviteter at øge mængderne.

Den fortsatte stramning af rejserestriktionerne i kvartalet sænkede på den anden side passagerresultatet mere end forventet. I 3. kvt. var EBITDA for passagervirksomheden således DKK 445 mio. lavere end i 2019. Dette resultat omfatter tre forretningsenheder, der leverer passagerydelser – Passenger, Channel og Baltic Sea.





Forventning 2020

Den 23. oktober 2020 blev forventningen til 2020 øget, idet udviklingen i fragtmængderne var bedre end forventet i og efter 3. kvt. EBITDA før særlige poster forventes at blive DKK 2,5-2,7 mia. i 2020, hvilket er højere end den tidligere forventning på DKK 2,2-2,5 mia. indeholdt i rapporten for 2. kvt. 2020.

Usikkerheden er fortsat forøget og forventningen og dens forudsætninger kan stadig ændre sig betydeligt i resten af året. Forudsætningerne for forventningen er uddybet i den engelske udgave af rapporten på side 8.





