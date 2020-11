Investor news nr. 25/2020

DFDS vil fremover månedligt rapportere færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk.

DFDS færgemængder Oktober LTM* Fragt 2019 2020 Ændr. 2019-18 2020-19 Ændr. Lanemeter, '000 4.112 4.130 0,4% 41.100 39.487 -3,9% Passager 2019 2020 Ændr. 2019-18 2020-19 Ændr. Passagerer, '000 397 64 -83,8% 5.129 2.302 -55,1% *Sidste tolv måneder

Færge – fragt: De samlede mængder i oktober var 2% højere end i 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten.

På Nordsøen var mængderne højere end i 2019 som følge af opbygning af lagre i Storbritannien forud for Brexit. Mængder fra bilindustrien fortsatte med at vende tilbage. I Østersøen var mængderne ligeledes højere end i 2019, hovedsageligt på grund af øget kapacitet mellem Estland og Sverige. Mængderne i Middelhavet steg blandt andet som følge af vækst i eksportmængder fra Tyrkiet. Mængderne på Den Engelske Kanal var lidt lavere end i 2019.

Ferry – passager: Det samlede antal passagerer i oktober var 84% lavere end i 2019. Nedgangen afspejler en fortsat negativ effekt fra rejserestriktioner relateret til Covid-19. Antallet af passagerer i Østersøen var væsentligt mindre påvirket.

DFDS’ færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link nedenfor for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for november forventes offentliggjort 11. december 2020.

Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

