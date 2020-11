November 12, 2020 07:45 ET

November 12, 2020 07:45 ET

Ellen utvidgar samarbetet med sin distributör Bio-Tech som i dagsläget ansvarar för försäljning och marknadsföring av Ellens produktportfölj i Ungern. Under hösten börjar Ellen att sälja sina probiotiska produkter på apotek i Portugal och Malta.



Ett av Ellens prioriterade områden framåt är bland annat att utveckla samarbetet med befintliga distributörer för att fortsätta skapa nya affärsmöjligheter på sikt och på sätt driva tillväxt.

Ellen har ett långtgående samarbete med Bio-Tech sedan 2009. Bio-Tech verkar på cirka 30 marknader med stort fokus i Europa. De ha god kännedom om de marknader de befinner sig på och har etablerade kontakter både inom apotekskanalerna och gentemot flera stora retailkedjor.

Ellen kommer i och med det utökade samarbetet med Bio-Tech att implementera sitt sortiment i apotek i Portugal och Malta. Redan nu i november implementeras sortimentet i apotek och aktiviteter är inbokade. Utrullningen kommer ske successivt i form av en smyglansering med hänsyn taget till de restriktioner som finns kopplat till pandemin vi befinner oss i.

”Bio-Tech är en av de distributörer som Ellen har samarbetat längst med. Det är otroligt kul att nu utvidga detta samarbete till fler marknader. Vi ser en stor potential att utveckla försäljningen och öka distributionen av Ellens produktsortiment via befintliga distributörer på marknader där Ellen inte finns representerade på i dagsläget. Trots en pressad marknad färgad av en global pandemi har vi via Bio-Tech lyckats komma igenom på dessa marknader. Vi ser med tillförsikt fram emot att följa utvecklingen i Portugal och Malta.”, säger Charlotta Nilsson, VD hos Ellen AB.

För ytterligare information:

Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se





Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se

Bilaga