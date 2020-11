Conferize A/S

November 12, 2020 15:51 ET

Selskabsmeddelelse Nr. 11/2020

København, 12. november 2020



Erhvervelse af storaktionærposter

Blue Horizon Investment ApS har i dag meddelt Conferize A/S at det i dag har erhvervet ca. 47% af aktierne i Conferize A/S af eksisterende aktionærer.

Blue Horizon Investment ApS har efterfølgende solgt en del af de erhvervede aktier, så Blue Horizon Investment ApS nu har en ejerandel af Conferize A/S på ca. 28 pct., jf. selskabsmeddelelsen fra Conferize A/S nr. 2020-10 af 9. november 2020.

I løbet af den kommende uge (uge 47) vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge selskabets fremtidige bestyrelse.





Vedhæftet fil