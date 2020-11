Le 13 novembre 2020

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III AU 30 JUIN 2020 (VERSION AMENDÉE DU 13/11/2020)

Une version amendée du rapport Pilier III au 30/06/2020 est disponible sur notre site Internet rcibs.com sous la référence ‘RAPPORT PILIER 3 30-06-2020 (VERSION AMENDEE DU 13/11/2020)’.

Les modifications par rapport à la version initiale portent sur la correction d'erreurs sur les tableaux III-13 « Informations sur les prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs » et III-14 « Ventilation des prêts et avances soumis à des moratoires législatifs et non législatifs par échéance résiduelle du moratoire » introduits récemment en pages 28 et 29.

Cette nouvelle version annule et remplace le rapport Pilier III publié sur notre site Internet de manière autonome le 04/08/2020.

