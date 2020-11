November 16, 2020 04:00 ET

November 16, 2020 04:00 ET

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 16. MARRASKUUTA 2020 KLO 11

Cargoteciin kuuluva Kalmar ja sen pitkäaikainen pohjoisirlantilainen asiakas Belfast Container Terminal Ltd (BCT) ovat solmineet kuusivuotisen Kalmar Care -huoltosopimuksen, joka kattaa Belfast Victoria Terminal 3:n (VT3) kunnossapitohenkilöstön. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 viimeisen neljänneksen tilauskantaan, ja sopimus astuu voimaan marraskuun alussa 2020.

Belfastin satamassa sijaitseva Belfast Container Terminal Ltd (BCT) on Pohjois-Irlannin suurin konttiterminaali, ja se toimii Irish Continental Groupin toimiluvalla. Tammikuussa 2019 Kalmar voitti tarjouskilpailun terminaalin AutoRTG-järjestelmän toimittamisesta. Järjestelmään kuuluu kahdeksan automaattista mobiilipukkinosturia ja niiden hallinnassa käytettävät etähallintapöydät. Kalmar on toimittanut vastaavan järjestelmän myös BCT:n sisaryksikölle Dubliniin.

Uuden huoltosopimuksen mukaan Kalmarin huoltohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden varmistamassa kaikkien VT3-terminaalin lastinkäsittelylaitteiden käyttövalmiuden, kolmannen osapuolen laitteet mukaan lukien. Kalmarin automaattisten mobiilipukkinosturien (AutoRTG) lisäksi BCT:n kalustoon kuuluu tyhjien konttien käsittelylaitteita, haarukkatrukkeja ja satamanostureita.

Alec Colvin, Terminal Director, BCT: ”Suhteemme Kalmariin laite- ja palvelutoimittajana on jatkunut jo yli 20 vuotta, ja olemme voineet aina luottaa heidän nopeasti reagoivaan ja joustavaan asiakaspalveluunsa. Sopimuksen ansiosta saamme käyttöömme osaavat kunnossapitoasiantuntijat, joiden avulla voimme taata kaikkien kriittisten laitteiden käyttövalmiuden myös tulevaisuudessa.”

Steven Russell, Regional Manager, Kalmar Ireland: ”Huoltosopimus tuo BCT:n käyttöön Kalmarin huippuluokan kunnossapitoasiantuntijoiden laajan osaamisen ja kokemuksen. Yhteistyömme BCT:n kanssa on todellista kumppanuutta, joka perustuu keskinäiselle luottamukselle ja avoimuudelle – tällaista suhdetta on aina ilo jatkaa.”

