Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 18.11.2020 klo 11.00 (EET)

Nexstim Oyj on allekirjoittanut 0,9 miljoonan euron arvoisen sopimuksen kahden prototyyppilaitteiston kehittämisestä ja toimittamisesta tutkimusprojektia varten

Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä Nexstim tai Yhtiö) ilmoittaa saaneensa tilauksen ja allekirjoittaneensa sopimuksen kahdesta tutkimusprojektia varten kehitettävästä prototyyppilaitteistosta. Tutkimusprojektissa näiden laitteistojen avulla pyritään ottamaan käyttöön uusi työkalu aivojen tutkimiseen ja diagnosointiin.

Prototyyppilaitteistojen ostaja on yhdysvaltalainen säätiö. Ostaja lahjoittaa laitteistot tietyille kolmannen osapuolen laitoksille Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nämä laitokset tekevät varsinaisen tutkimustyön.

Tilatut laitteistot ovat lääkinnällisiä laiteprototyyppejä, jotka perustuvat Nexstimin navigointiavusteiseen aivostimulaatiojärjestelmään (NBS), jossa käytetään SmartFocus® nTMS -teknologiaa. Projektissa Nexstim kehittää nämä kaksi NBS-prototyyppilaitteistoa mahdollistaakseen uudenlaisten diagnostiikka- ja stimulaatiohoitomallien käyttöönoton tulevaisuudessa. Nämä kaksi laitteistoa myydään vain tutkimuskäyttöön, eikä niillä ole FDA:n hyväksyntää eikä CE-merkintää kliinisiin käyttöaiheisiin.

Kahden prototyyppilaitteiston toimitus ja 0,9 miljoonan euron tuloutus on ajoitettu vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle.

Nexstimin kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin johtaja Henri Hannula kommentoi: ”Tämä on hyvin mielenkiintoinen projekti, jossa testataan uusia tapoja tutkia ja diagnosoida aivoja. Kuten jotkut neurotieteilijät ovat aiemmin sanoneet, aivojen diagnostiikka perinteisillä kuvantamistyökaluilla ilman TMS-tekniikkaa tuntuu kuin museokäynniltä: ’katsoa saa, muttei koskea’. Tällaisessa tutkimusprojektissa, jossa käytetään Nexstimin SmartFocus® nTMS -teknologiaa, tutkijat voivat tutkia aivoja paremmin kallon ulkopuolelta ja tehdä diagnostiikkaa.”

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Tämä prototyyppilaitteistojen ostosopimus korostaa sitä, että Nexstimin ainutlaatuinen SmartFocus®-teknologia kiinnostaa maailmanlaajuisesti myös mahdollisena erilaisten aivosairauksiin ja -häiriöihin liittyvien toimenpiteiden kehittämisalustana. Tämä osoittaa myös teknologiamme potentiaalin uusien, tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamisessa.

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)

+46 8 463 8300

certifiedadviser@penser.se





Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



