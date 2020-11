Baltman OÜ, Baltika AS tütarettevõte, otsustas sulgeda Ivo Nikkolo kaubamärgi esinduspoe Suur-Karja tänaval.

Poelepingu kuine tasu on 10 020 eurot ja lepingu tähtaeg on kuni 31.12.2024. Turusituatsioon on Tallinna vanalinnas lepingu sõlmimise järgselt muutunud, mille tõttu kordades turutingimustest kõrgema rendihinna tasumine ei ole võimalik. Otsus pood sulgeda on seotud Baltika Grupi eesmärgiga sulgeda kõik mitte kasumlikud poed 2021 aasta keskpaigaks.

Kui veel 2019. aasta lõpus oli Baltika Grupi poodide ja kauplusepindade arv 82, siis selle aasta oktoobri lõpu seisuga oli selleks 66. Eeldatavalt kahaneb mitte interneti ehk tavapoodide arv 2021. aasta keskpaigaks alla 40 ja fookus on tugeval omni-kanalite strateegial.



