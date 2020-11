Investor news

DFDS og Joint Movement and Transportation Organisation (JMTO), som leverer strategisk transport i forbindelse med danske militære opgaver, har i dag indgået en ny aftale.I alt syv fragtfærger (ro-ro) stilles ifølge aftalen til rådighed for søtransport af militært materiel og udstyr i forbindelse med NATO-beredskabet, deltagelse i militære øvelser og operationer samt humanitære kriser.



Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud af opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS, og løber i seks år.

I det daglige vil færgerne være indsat på DFDS’ ruter og blive stillet til rådighed for militæret, når og i det omfang forsvaret anmoder om det.

Aftalen er desuden knyttet til ARK-projektet, et dansk-tysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk forsvar adgang til og rådighed over kapacitet til søtransport i henhold til nationernes egne forpligtelser over for NATO.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 3201

Karina Deacon, CFO +45 33 42 3342

Søren Brøndholt Nielsen, IR+45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications+45 33 42 32 97





