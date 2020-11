MONTRÉAL, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace, un fournisseur intégré à croissance rapide de services d'aéronefs sans pilote et de drones, a conclu un accord pour acquérir une participation dans Canadian UAV Solutions Inc. de Wasaga Beach Ontario.



Canadian UAV Solutions a plus de sept ans d'expérience dans la fourniture d'une gamme complète de services de drones partout en Ontario et au Québec. Spécialisée dans l'arpentage pour les organisations de puits et de carrières d'agrégats, des mines, de la construction, du gouvernement et de l'environnement, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec les arpenteurs-géomètres de l'Ontario et emploie l'un des seuls spécialistes en photogrammétrie certifiés par l'Institut canadien de géomatique. Les services généraux comprennent la cartographie topographique, les modèles numériques d'élévation, les mosaïques orthographiques, les cartes et images SIG, la modélisation CAO, les inspections, la cartographie agricole et forestière, l'imagerie thermique, ainsi que des vidéos et des photos 4K.

« Canadian UAV Solutions est un excellent ajout à Volatus et augmente considérablement notre force dans les secteurs de la construction, des mines et des municipalités », a déclaré Glen Lynch, président et chef de la direction de Volatus Aerospace. « En plus d'avoir une équipe formidable, leur force dans la gestion et le traitement des données améliore notre capacité sur l'ensemble de notre réseau ».

Murray Hunt, président de Canadian UAV Solutions, a ajouté : « faire partie du groupe Volatus Aerospace fournira à notre entreprise les ressources nécessaires pour faire croître notre entreprise au niveau supérieur. La combinaison de notre expérience avec leur réseau de pilotes d'un océan à l'autre, les ressources commerciales, la flotte d'UAV et les actifs de capteurs entraînera sans aucun doute un prochain chapitre passionnant de notre histoire d'entreprise ».

À propos de Volatus Aerospace : Volatus Aerospace est une société de services de drones à intégration verticale dédiée à exploiter le plein potentiel des technologies sans pilote dans les industries des Amériques. Les activités comprennent la fabrication, la distribution, la vente, le service et la formation de la conception d'UAV. En plus de ses propres drones à longue portée et à haute endurance, Volatus est un partenaire stratégique avec le leader mondial des drones DJI pour les produits et la formation de niveau entreprise.

SOURCE Volatus Aerospace Corp.

Pour plus d'informations:

Rob Walker, vice-président, développement des affaires

Téléphone: (514) 447-7986

Courriel: rob.walker@volatusaerospace.com

www.volatusaerospace.com

