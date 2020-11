DFDS A/S

DFDS har sammen med sine partnere ansøgt om EU-støtte til udvikling af en færge, der drives af elektricitet fra et brintbrændselscellesystem, der kun udleder vand. Grøn brint skal produceres af et projekteret offshore vindenergidrevet elektrolyseanlæg i Storkøbenhavn.

En gruppe virksomheder har indgået et samarbejde om at udvikle en 100% brintdrevet færge, som udgangspunkt til DFDS’ rute Oslo-Frederikshavn-København.

Færgen drives af elektricitet fra et brintbrændselscellesystem, der kun udleder vand og kan producere op til 23 MW for at drive færgen.

”De største brændselscellesystemer i dag producerer kun 1-5 MW, og udviklingen af ​​sådanne store brændselscelleinstallationer til en elektrisk færge er en monumental opgave. Vi kan kun lykkes i partnerskab med virksomheder, der tilsammen råder over noget af verdens fineste ekspertise inden for design, godkendelse, bygning, finansiering og drift af innovative skibe, ”siger Torben Carlsen, administrerende direktør for DFDS.

Partnerskabet, der står bag opgaven, omfatter DFDS, ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd's Register, KNUD E. HANSEN, Ørsted og Dansk Skibs Kredit.

”Sammen forventer vi at blive i stand til at gøre disse brændstoftyper og teknologier kommercielt bæredygtige, hvilket er nøglen til industriens transformation til klimaneutralitet. Det er også det ultimative mål for DFDS’ klimahandlingsplan,” siger Torben Carlsen.

Partnerskabet har ansøgt om støtte fra EU's Innovationsfond for at fremskynde processen og i lyset af den offentlige interesse i at udvikle sådan teknologi. Da der ikke findes nogen færger af denne art i verden i dag, og der derfor er betydelig usikkerhed forbundet med det, vil udviklingen af ​​færgen kræve offentlig involvering. Men hvis projektet udvikler sig som forventet, kunne færgen være i fuld drift på ruten eller andetsteds allerede i 2027.

Brintet produceres lokalt i Storkøbenhavn på basis af havvind, og projektet vil undersøge, hvordan man optimalt kan integrere det med det lokale energisystem.

Færgen, der har arbejdsnavnet Europa Seaways, er designet til 1.800 passagerer og har kapacitet til 120 lastvogne eller 380 biler.

Færge- og ruteoversigt Strømproduktion ombord PEM brændselsceller Motorkraft 23MW Brændstof Komprimeret brint Brændstofskapacitet 44T Passagerkapacitet 1.800 Trailer- og bilkapacitet 2.300 lanemeter Rute København - Frederikshavn - Oslo Rundtur-varighed 48 times Bunkerinterval 48 timer CO2e/årlig emissionsreduktion 64.000 tons





