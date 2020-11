Investor news

Fra 2. januar 2021 vil en ny fragtfærgerute mellem Rosslare og Dunkirk tilbyde lastbiler og deres chauffører direkte og papirløs transport mellem EU-lande.



For at lette samhandelen mellem Irland og det kontinentale Europa åbner DFDS den 2. januar 2021 en ny fragtfærgerute mellem Rosslare i Irland og Dunkirk i Nordfrankrig. Havnen i Dunkirk er en gateway til Irlands største eksportmarkeder - Frankrig, Belgien, Tyskland og Holland – og andre, sekundære markeder.

Der er chartret yderligere kapacitet for at kunne indsætte tre kombinerede fragt- og passagerfærger til at betjene lastbiler og chauffører. Den nye rute tilbyder således et omkostningseffektivt alternativ til at køre gennem Storbritannien.

”Vi er meget glade for at tilbyde irske og andre europæiske virksomheder en omkostningseffektiv måde at handle direkte med hinanden på. Der er ingen toldformaliteter eller mulige ventetider, som Brexit-overgangen potentielt kan medføre for lastbiler, der kører gennem Storbritannien, ”siger Torben Carlsen, administrerende direktør for DFDS.

Konkurrencedygtigt tilbud til fragtmarkedet

Indsætningen af ​​tre færger sikrer en høj frekvens med seks ugentlige afgange i hver retning. Hver færge har en kapacitet på op til 125 lastbiler og deres chauffører i Covid-19 sikre enkeltkabiner. Overfartstiden er 24 timer.

Ved ankomsten til Dunkirk eller Rosslare vil lastbilchauffører være fuldt udhvilede til at forsætte rejsen straks efter ankomst og nå mange større destinationer inden for den lovlige kørselsgrænse.

Ruten er som udgangspunkt ikke målrettet mod passagerer, om end et passagertilbud kan blive markedsført på et senere tidspunkt.

Ruteopsætning

Ruten forventes at nå en omsætning på over DKK 300 mio. i 2022. Ruten ejes i fællesskab af DFDS og irske interesser. Administrerende direktør vil være Aidan Coffey. Den nye rute vil blive betjent fra kontorer i Rosslare, Cork og Dunkerque.





