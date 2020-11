November 27, 2020 08:35 ET

November 27, 2020 08:35 ET

AS Tallink Grupp tütarettevõte Tallink Silja OY ja Põhjamaade Investeerimispank (Nordic Investment Bank, "NIB") allkirjastasid täna käibekapitali laenulepingu. Laenulimiidi ulatus on 100 miljonit eurot ning laen on lubatud kasutusse võtta 10-40 miljoni euro suuruste osade kaupa.

Laenu tagatiseks on hüpoteegid konsolideerimisgruppi kuuluvate laevade Megastar ja Baltic Queen olemasolevate kreeditoride taga olevale järjekohtadele ja AS-i Tallink Grupp garantii. Soome Vabariigi valitsus on andnud NIB kasuks riigipoolse garantii, mis katab 90% kasutuses olevast laenu põhiosast.

Laen kannab Euriboril baseeruvat muutuvat intressimäära ja on tagasimaksete lõpptähtajaga neli aastat. Laenu tagasimaksed algavad kahe aasta pärast alates laenulepingu sõlmimisest.

Sõlmitud laenuleping tugevdab Tallink Silja OY, ja seeläbi kogu konsolideerimisgrupi likviidsuspuhvreid.



Joonas Joost

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail joonas.joost@tallink.ee