Incap Oyj Johdon liiketoimet 30.11.2020 kello 20.45





Johdon liiketoimi-ilmoitus

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Akeba Oy 2410423-4

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Kaisa Kokkonen

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija: Incap Oyj

LEI: 7437004GENTTQHMNQ407

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437004GENTTQHMNQ407_20201130130225_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-27

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009006407

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 18,7 EUR

(2): Volyymi: 956 Yksikköhinta: 18,7 EUR

(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 18,7 EUR

(4): Volyymi: 247 Yksikköhinta: 18,7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(4): Volyymi: 1 500 Keskihinta: 18,7 EUR





INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.