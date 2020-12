December 01, 2020 02:30 ET

PRESSRELEASE

Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden

Arcoma AB lanserar idag det nya röntgensystemet OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. OMNERA 500A erbjuder nya intelligenta automatiseringsfunktioner för att förbättra arbetsflödet och effektiviteten men även patientvården.

OMNERA 500A erbjuder enastående prestanda och intelligent automatisering med funktioner som sätter effektivitet och patientsäkerhet främst. Systemet har ny design och ett nytt modernt användargränsnitt med smarta funktioner som förenklar arbetsflödet och är utformat för att underlätta desinficering. OMNERA 500A har också ett helt nytt väggstativ och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelsen.

OMNERA 500A lanseras genom Arcomas partner Canon Medical Systems USA på den årliga mässan RSNA som i år utförs digitalt. Mässan pågår hela denna vecka. För att se det nya systemet i Canon Medical Systems digitala monter, besök deras hemsida: https://us.medical.canon/

"Dagens sjukhus har idag stora utmaningar i form av krav på produktivitet och arbetsflöden, och det är absolut nödvändigt att deras röntgensystemen kan fungera perfekt så att de kan fokusera på sina patienter", säger Jay Aboujaoude, vd, X-Ray Business Unit, Canon Medical Systems USA, Inc. "OMNERA 500A uppfyller de kraven så att användarna kan producera bilder med exceptionell bildkvalitet med hjälp av Canon CXDI-detektorteknik."

”Det känns mycket bra att lansera Omnera 500A som är efterlängtad av våra kunder och av marknaden. Vi är övertygade om att lanseringen av produkten kommer hjälpa oss öka försäljning och kundnöjdhet framöver. Canon Medical Systems USA har förberett en fantastiskt proffsig virtuell monter med stort fokus på den nya produkten och det ska bli spännande följa lanseringen under veckan.” uttrycker Linda Ungsten, Produktchef på Arcoma.

Om Canon Medical Systems USA

Canon Medical Systems USA, Inc., med huvudkontor i Tustin, Kalifornien, marknadsför, säljer, distribuerar och servar radiologi och kardiovaskulära system, inklusive CT, MR, ultraljud, röntgenutrustning och interventionell röntgenutrustning. För mer information, besök Canon Medical Systems webbplats på https://us.medical.canon .

Om Canon Medical Systems Corporation

Canon Medical erbjuder ett komplett utbud av diagnostiska medicinska bildlösningar inklusive CT, röntgen, ultraljud och MR, samt en komplett uppsättning IT-lösningar inom hälso- och sjukvård över hela världen. I linje med vår fortsatta Made for Life-filosofi är patienterna kärnan i allt vi gör. Vårt uppdrag är att förse läkare med lösningar som stöder deras ansträngningar för att bidra till hälsa och välbefinnande för patienter över hela världen. Vårt mål är att leverera optimala hälsomöjligheter för patienter genom kompromisslös prestanda, komfort och säkerhetsfunktioner.

Mer information finns på Canon Medicals webbplats: https://global.medical.canon .

OMNERA är ett registrerat varumärke som tillhör CANON MEDICAL SYSTEMS USA, INC. Made for Life är ett varumärke som tillhör Canon Medical Systems Corporation. CXDI är registrerade varumärken som tillhör Canon i USA och kan också vara registrerade varumärken eller varumärken i andra länder.

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 08.30.

