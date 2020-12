December 01, 2020 04:21 ET

Det kan oplyses, at der i perioden fra 25. november ca. kl. 09.30 til 30. november ca. kl. 14.30 har været fejl i indre værdi i afdelingen Danske Aktier KL og Danske Aktier Akk. (ISIN DK0060188902 og DK0061143260). Fejlen har gjort at afdelingernes indre værdi har været undervurderet med op mod hhv. 0,81% og 0,79%.



Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Aasand, tlf. 44 55 86 87.



