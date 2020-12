Les flammes qui dansent et les braises ardentes insuffleront une dose de magie inégalée à votre décor des Fêtes



MONTRÉAL, 01 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Naturescape, la saisissante chaîne de slow TV du chef de file de la musique, des médias et de la technologie Stingray, annonce le retour de son légendaire feu de foyer pour réchauffer nos intérieurs et nous plonger dans l’ambiance des Fêtes. À compter d’aujourd’hui, les téléspectateurs sont invités à se détendre à la lueur des flammes et à se laisser porter par le doux son du feu qui crépite.

Au cours des prochaines semaines, Stingray Naturescape proposera un éventail de 12 feux de foyer exclusifs accompagnés d’une trame sonore qui plaira à tous, que vous préfériez les classiques des Fêtes, une musique douce et apaisante ou le crépitement réconfortant du feu. Faites-en la toile de fond de tous vos moments des Fêtes, de la décoration du sapin aux réceptions en formule intime, en passant par les soupers romantiques ou les moments de détente loin de la frénésie de la saison.

« Le feu de foyer Stingray est devenu un incontournable des Fêtes dans plus de foyers que jamais », croit Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Nous sommes fiers d’offrir une variété de feux numériques réalistes de qualité supérieure qui font concurrence aux foyers véritables. Les téléspectateurs peuvent profiter de la lueur réconfortante des flammes d’un simple toucher d’un bouton, et choisir la version qui correspond le mieux à leur humeur et à leurs activités. »

Le feu de foyer Stingray Naturescape est offert par l’intermédiaire des partenaires de Stingray sous forme de chaîne télé linéaire, d’appli de télé connectée et de service de vidéo sur demande. Stingray Naturescape propose également une liste de lecture YouTube gratuite intitulée Crackling Fires, qui regroupe une collection de vidéos d’une heure filmées dans un éventail d’environnements et offrant des trames sonores différentes.

Consultez la liste des fournisseurs qui offrent Stingray Naturescape ici.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

À propos de Stingray Naturescape

Stingray Naturescape est une bouffée d’air frais pour tous ceux qui souhaitent faire de leur demeure une oasis de paix et de détente. La chaîne télé offre une occasion unique de découvrir le monde avec un niveau de couleurs et de contrastes inégalés grâce à ses vidéos de paysages à couper le souffle et d’inspirants ciels nocturnes en accéléré filmés aux quatre coins du monde. La chaîne est offerte en format 4K ultra-haute définition. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com/naturescape.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Frédérique Gagnier

Gestionnaire, Relations publiques

Stingray

1 514-664-1244, poste 2689

fgagnier@stingray.com