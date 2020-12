December 02, 2020 02:00 ET

December 02, 2020 02:00 ET

(UPM, Helsinki, 2.12.2020 klo 09:00 EET) – UPM on saanut päätökseen lokakuussa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut globaalien funktioiden toiminnan tehostamiseksi. Konsernin globaalien tukitoimintojen uudelleen järjestely ja virtaviivaistaminen viidessä maassa vähentää yhteensä 67 tehtävää, joista 46 tehtävää on Suomessa.



Elokuussa ilmoitetut yhteistoimintaneuvottelut UPM:n suomalaisissa sellutehtaissa sekä Suomen metsätoiminnoissa on myös saatu päätökseen. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena selluliiketoiminnassa päättyy 80 työpaikkaa ja UPM Metsällä 55 työpaikkaa.

UPM tarjoaa tukea niille, joita henkilöstövähennykset koskettavat. Muutosturva sisältää uudelleentyöllistymiseen tähtääviä palveluita ja koulutusta.

UPM on aiemmin tänä vuonna ilmoittanut useista toimenpiteistä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi eri liiketoiminnoissaan ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi huomattavan epävarmassa markkinaympäristössä. Kaikkien toimenpiteiden odotetaan tuovan yhteensä 130 miljoonan euron vuotuisen kustannussäästön.

