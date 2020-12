MONTRÉAL, 03 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat de licence liant Qello Concerts by Stingray, le plus important service de diffusion de concerts sur demande et de documentaires musicaux au monde, et Anthem Sports & Entertainment Inc., une société de production de contenus musicaux et de divertissement multiplateforme intégrée à l’échelle mondiale. En vertu de cette entente, Qello Concerts se verra accorder une licence pour 10 épisodes de A Year in Music, 13 épisodes de The Top Ten Revealed et les deux premières saisons de Rock & Roll Trip with Sammy Hagar. Ces trois séries ont été produites par AXS TV, le réseau télévisuel câblé et numérique américain d’Anthem.



Lors de chaque épisode, A Year in Music braque les projecteurs sur une année qui a transformé le monde de la musique en explorant l’impact et l’influence des artistes, des chansons, de la culture populaire et de la politique. The Top Ten Revealed est une émission audacieuse et captivante qui célèbre avec humour les chansons, les groupes et les artistes les plus emblématiques de l’univers déjanté du rock’n’roll. Chaque épisode explore un thème différent, notamment les ballades des années 80, les succès qui sont en fait des reprises, les « One-Hit Wonders », et le lien entre rock et cinéma. Rock & Roll Road Trip with Sammy Hagar est animée par le populaire musicien américain Sammy Hagar. Le « Red Rocker » y parcourt les États-Unis pour rencontrer certains des plus grands noms du divertissement, dont Tommy Lee, Bob Weir et Alice Cooper, avec qui il discute de façon candide et joue quelques chansons.

« Nous sommes enchantés d’élargir notre catalogue grâce à un partenaire du calibre d’Anthem Sports & Entertainment », a déclaré Valérie Héroux, vice-présidente de l’acquisition de contenu et de la programmation de Stingray. « Nous aspirons à offrir aux amateurs de musique un contenu télévisuel toujours audacieux et actuel. Maintenant, plus que jamais, notre public peut aller à la rencontre de ses artistes préférés et continuer de trouver sur Qello Concerts le divertissement musical de qualité qui le passionne. »

« Qello Concerts by Stingray est un véritable leader du paysage de la diffusion en continu, dont nous apprécions l’engagement à offrir ce qui se fait de meilleur en matière de programmation musicale », a ajouté Chad Midgley, vice-président du contenu et de la programmation d’Anthem. « Anthem est fière d’ajouter trois des séries originales les plus populaires d’AXS TV à cette vaste plateforme, et d’offrir aux abonnés de Stingray un contenu exclusif qui leur offre un nouveau point de vue sur leurs artistes préférés grâce à des portraits uniques, à des performances mémorables, à des commentaires d’experts et plus encore. »



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

À propos de Qello Concerts by Stingray

Qello Concerts by Stingray est le plus important service de diffusion en continu sur demande par abonnement offrant des concerts pleine longueur, des documentaires musicaux et des événements en direct au monde. S’adressant aux amateurs de musique dans plus de 160 pays, Qello Concerts by Stingray peut être téléchargé sur l’App Store, Google Play, Amazon et le Roku Store. Le service est accessible en ligne à l’aide de tous les appareils, par l’intermédiaire de plusieurs fournisseurs de services télévisuels, et est également offert sous forme de chaîne linéaire accessible à l’aide des téléviseurs connectés et d’autres plateformes de diffusion en continu. Pour en savoir plus, visitez le www.qello.com.

À propos d’Anthem Sports & Entertainment, Inc.

Anthem Sports & Entertainment Inc. est une société de production média multiplateforme intégrée à l’échelle mondiale qui possède des bureaux et des studios à Los Angeles, Denver, Nashville, New York, Toronto, Londres et Istamboul. Le portefeuille d’Anthem comprend AXS TV, une chaîne télé et agence de médias numériques spécialisée dans les domaines de la musique, du divertissement et du lifestyle; Fight Network, la plus importante chaîne consacrée aux sports de combat au monde; IMPACT Wrestling, l’une des principales organisations de lutte au monde, spécialisée dans la programmation originale et les événements en direct; Game+, la plus importante chaîne consacrée aux sports électroniques et aux jeux vidéo; GameTV, le spécialiste des jeux télévisés et des téléréalités basées sur la compétition; et HDNet Movies, qui présente des films et des documentaires déjà sortis en salle. Anthem détient également une participation importante dans Pursuit Channel, l’une des principales chaînes de spécialité consacrées au plein air aux États-Unis.

