GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 3.12.2020 KLO 15.35



KEHA-keskus on valinnut Goforen laajojen kehittämiskokonaisuuksien sekä ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelujen toimittajaksi



ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valinnut Goforen laajojen kehittämiskokonaisuuksien kehitys- ja asiantuntijapalvelujen sekä ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelujen toimittajaksi. Yhtiön arvion mukaan sen osuus kuuden vuoden puitejärjestelyn kokonaisarvosta on 40-60 miljoonaa euroa. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle ja yhteistyölle Goforen ja KEHA-keskuksen välillä.

KEHA-keskuksen hankintakokonaisuus koostui kahdesta erillisestä kilpailutuksesta.

Ensimmäisen kilpailutuksen kohteena oli laajojen kehittämiskokonaisuuksien kehitys- ja asiantuntijapalvelut. Tämän hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 75 miljoonaa euroa. Kokonaisuus jakautuu edelleen osa-alueisiin, joista Gofore tuli ainoana toimittajana valituksi osa-alueelle 1, uudet työvoimapalvelut (arvo noin 35 miljoonaa euroa). Gofore ei tullut valituksi osa-alueelle 2, luvat ja valvonta (arvo noin 25 miljoonaa euroa). Lisäksi hankinnan kokonaisarvosta noin 15 miljoonaa euroa on varattu muihin kehittämiskokonaisuuksiin, joiden toteuttaja valikoituu neljästä ensimmäisen kilpailutuksen sopimuskumppanista Gofore mukaan lukien.

Toisen kilpailutuksen kohteena olivat ratkaisukehityksen ja ylläpitopalvelujen asiantuntijapalvelut, jotka kohdistuvat KEHA-keskuksen omistamien ja/tai vastuulla olevien asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen ja niitä tukevien ratkaisujen toteuttamisen osa-alueille. Tämän hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 27 miljoonaa euroa, joka jakautuu kolmelle osa-alueelle ja kuudelle eri toimittajalle. Gofore tuli valituksi yhtenä kolmesta toimittajasta osa-alueelle 2, tietoalusta.

KEHA-keskus hallinnoi useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä ICT-kehittämishankkeita, jotka liittyvät julkisten palvelujen toteuttamisen digitalisaatioon. Kehittämiskokonaisuudet koskevat useita julkishallinnon organisaatioita, ja monet niistä perustuvat Suomen hallituksen hallitusohjelmaan.

“Sopimus on tärkeä jatko KEHA-keskuksen ja Goforen pitkälle yhteistyölle. Olemme olleet jo vuosia mukana kehittämässä KEHA-keskuksen digitaalisia palveluja ja tarjonneet KEHA-keskuksen käyttöön laaja-alaista osaamista sovelluskehittäjistä palvelumuotoiluun, arkkitehtuurisuunnitteluun ja jatkuviin palveluihin”, sanoo Goforen aluehallintosektorin Head of Business ja KEHA-asiakkuudesta vastaava Ville Suvanto.

”Meille on tärkeää olla jatkossakin mukana kehittämässä kansallisesti merkittäviä hankkeita, kuten uusia työvoimapalveluja eli Työmarkkinatoria, jotka vaikuttavat välillisesti kaikkiin meihin suomalaisiin.”

KEHA-keskus teki asiasta päätöksen tänään 3.12.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210



Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.