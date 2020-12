Brøndbyernes IF Fodbold A/S

December 04, 2020 04:08 ET

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 4. december 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 19/2020

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Finanskalender 2021

Brøndbyernes IF Fodbold A/S har planlagt følgende datoer for meddelelser og ordinære generalforsamlinger i 2021 samt primo 2022.

4. marts 2021: Årsrapport 2020 for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020

15. april 2021: Ordinær generalforsamling

20. maj 2021: Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2021

9. september 2021: Delårsrapport for 1. halvår 2021

18. november 2021: Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2021

3. marts 2022: Årsrapport 2021 for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021

31. marts 2022: Ordinær generalforsamling

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå

Administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

