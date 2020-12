Coop Pank AS-i tütarettevõtte Coop Finants AS-i nõukogu otsustas täna, 04.12.2020 valida Coop Finants AS-ile kaks uut juhatuse liiget, kelleks on Jörgen Jõulu ja Laura Teder. Uute juhatuse liikmete volitused algavad 07.12.2020 ja kestavad kuni 06.12.2023.

Jörgen Jõulu liitus Coop Finants AS-iga 2019. aastal asudes tööle krediidiriski analüütikuna. Alates 2020. aastast on ta töötanud Coop Finants AS-i andmeanalüütikuna. Varasemalt on Jörgen Jõulu töötanud juhtide värbajana Amropi kaubamärgi all tegutsevas sihtotsingufirmas Executive Search Baltics OÜ. Jörgen Jõulu on omandanud ülikoolist Stockholm School of Economics bakalaureusekraadi majanduse ja äri erialal. Seisuga 04.12.2020 omab Jörgen Jõulu 5000 Coop Pank AS-i aktsiat.

Laura Teder on varasemalt töötanud Creditstar Group AS-is turunduskoordinaatorina. Laura Teder on omandanud Tallinna Ülikooli bakalaureusekraadi meedia erialal. Seisuga 04.12.2020 ei oma Laura Teder Coop Panga AS-i aktsiaid.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 82 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanikuk on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

