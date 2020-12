Roll-out du Falcon 6X

Saint-Cloud, le 04 décembre 2020 – Le roll-out (sortie d’atelier) est un moment symbolique fort qui représente une étape marquante dans la vie d’un programme aéronautique. Une étape toujours attendue par nos clients, nos partenaires et nos salariés, unis autour du nouvel avion bientôt prêt à s’envoler.

Nous avons souhaité réinventer cette tradition en l’adaptant au contexte de la Covid-19 : le roll-out de notre nouvel avion d’affaires, le Falcon 6X, sera donc diffusé en vidéo depuis Mérignac, ce mardi 8 décembre à partir de 18h30, heure de Paris.

Nous avons le plaisir de vous convier à assister à ce premier « e-roll-out » de l’histoire de l’aviation. Il sera visible sur Internet, en streaming, depuis le site www.Falcon6Xrollout.com ainsi que via le lien https://www.youtube.com/user/MyFalconJet

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2019, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,3 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 750 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Communication Falcon

