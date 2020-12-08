绿芯将于12月10日至11日在重庆举行的ICCAD-2020（中关村IC Park展台141-142和153-154展位）上展示其高可靠固态存储产品。其ArmourDrive®，NANDrive®和工业企业级固态硬盘产品组合专注于高耐久性、长数据保持力和长生命周期支持，可满足严苛应用环境的客户需求

绿芯将于12月10日至11日在重庆举行的ICCAD-2020（中关村IC Park展台141-142和153-154展位）上展示其高可靠固态存储产品。其ArmourDrive®，NANDrive®和工业企业级固态硬盘产品组合专注于高耐久性、长数据保持力和长生命周期支持，可满足严苛应用环境的客户需求

绿芯将在重庆ICCAD-2020上展示其工业级固态硬盘和存储卡产品

中国，重庆和美国，硅谷, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 绿芯将于12月10日至11日在重庆举行的ICCAD-2020（中关村IC Park展台141-142和153-154展位）上展示其高可靠固态存储产品。其ArmourDrive®，NANDrive®和工业企业级固态硬盘产品组合专注于高耐久性、长数据保持力和长生命周期支持，可满足严苛应用环境的客户需求。



绿芯的ArmourDrive固态硬盘和存储卡可提供多种外形规格、NAND配置，以及从3千次到业内领先的25万次（EnduroSLC®技术支持）擦写次数，是工业物联网、网络、广播和安全系统的理想选择。

mSATA (8GB-1TB): http://bit.ly/mSATA-SSD

SATA M.2 (2242: 8GB-512GB / 2280: 8GB-1.92TB): http://bit.ly/SATA-M2-SSD

NVMe M.2 (2242: 64GB-512GB / 2280: 128GB-2TB): http://bit.ly/NVMe-M2-SSD

SATA 2.5” (16GB-3.84TB): http://bit.ly/SATA-2point5-SSD

CFast (8GB-256GB): http://bit.ly/CFast

SD / microSD (8GB-256GB): http://bit.ly/SD-microSD

对于需要安全数据存储的嵌入式设计，例如航空航天、工厂自动化、游戏和交通系统，绿芯的NANDrive球栅阵列（BGA）固态硬盘产品系列具有抗振性，并且可在工业温度（-40°C至+ 85°C）下运行。

基于内置的断电保护、硬件AES 256位加密和片上自适应RAID功能，绿芯的工业企业级固态硬盘可在数据中心、在线事务处理、高性能计算、能源和电力等密集写入型应用中保护用户数据。

关于绿芯

基于超过30年的固态存储设计经验，绿芯致力于为嵌入式系统和企业级数据中心开发耐久、可靠和安全的存储解决方案。公司中国总部设在北京，海外总部设在美国硅谷，并在北京、上海、厦门、新竹和硅谷设有产品研发中心。https://www.greenliant.com

Greenliant， Greenliant的标志， EnduroSLC，ArmourDrive 和 NANDrive 是 Greenliant的注册商标。此处使用的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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