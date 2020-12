December 08, 2020 10:05 ET

Bild tillgänglig via: monika@prismapr.com

Nya JLT MT2010P™-datorn kombinerar hög prestanda och slitstark konstruktion med en tunn och kompakt formfaktor vilket gör den till ett optimalt verktyg för användning i tuffa inom- och utomhusmiljöer såsom lager och hamnar



Växjö, Sverige, 8 december 2020 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, fortsätter att expandera på marknaden för ruggade tablet-PC och lanserar idag en uppgraderad version av sin populära 10-tums Windows-tablet. Nya JLT MT2010P™ erbjuder högre prestanda, förbättrad uppkoppling, utmärkt skärmupplösning och ett batteri som håller längre – allt i en tunn och lätt, men ändå fullt ruggad, formfaktor. Dessa imponerande egenskaper gör JLT MT2010P™-datorn till det perfekta valet för mobil användning i tuffa miljöer där Windows operativsystemet är ett krav.

Mot bakgrund av det ständigt växande behovet av datahantering och tillgång till information i realtid inom en verksamhet, fortsätter användningen av mobil teknik att öka inom alla typer av industrisektorer. I sin rapport för supply-chain-branschen från 2020, förutspår MHI till exempel att användningen av mobil teknik kommer att mer än fördubblas under de kommande fem åren1. Samtidigt ökar också efterfrågan på högre prestanda, förbättrade funktioner och bättre stöd för mobila enheter stadigt.

"Med sin förbättrade prestanda och funktionalitet är den slanka och lätta JLT MT2010P-tablet:en perfekt utformad för att möta det ökande behovet av mobilitet i segmentet för ruggade datorer", säger Per Holmberg, VD, JLT Mobile Computers Group. "Våra kunder kan kännas sig trygga genom vårt kontinuerligt expanderande serviceerbjudande som innefattar experthjälp, service och nu även hantering av mobila enheter. Vi kommer fortsätta att expandera vårt tablet-utbud för att möta den växande efterfrågan på marknaden inom ruggad mobil teknik."

JLT:s nya tablet kommer med Windows 10 IoT Enterprise operativsystem, har en energieffektiv Intel® Apollo Lake Pentium N4200-processor med turbo boost-teknik och ett batteri med utökad drifttid som dessutom går att byta under drift. Det gör att den uppfyller prestandakraven i såväl dagens som morgondagens tillämpningar inom lagerhantering, transporter, hamnar, gårdslogistik och många andra utmanande användningsfall.

JLT MT2010P imponerar ytterligare med ett brett utbud av trådlösa anslutningsalternativ, inklusive 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 och valfri 4G LTE samt två USB3.0-portar, ljud och olika valfria expansionsmöjligheter som mikro-HDMI. Ett komplett utbud av sensorer, inklusive en sensor för omgivande ljus, G-sensor, gyrometer och e-Compass, tillhandahålls också.

Den tunna JLT MT2010P datorn vibrations-, stöt- och släpptestas till MIL-STD-810G standarden och är utformad för att tåla smällar samt klarar även ett 1,2 meter högt fall mot betong. Den är dammtät och vattentålig till IP65-standard och har ett driftstemperaturområde på -20 till +50°C, vilket gör den lämplig för de flesta utom- och inomhusförhållanden. Detsamma gäller för den tio tum stora ”projected capacitive” 800 nits multitouch-displayen, som erbjuder direkt optisk bindning och antireflexskydd för bättre läsbarhet i solljus.

Slitstarka MT2010P-datorn finns nu tillgänglig för beställning. I likhet med alla JLT-produkter kan den skräddarsys efter individuella kundkrav, inklusive utökat datalagringsutrymme eller modifieringar av operativsystemet för förbättrad säkerhet och produktivitet.

För mer information om JLT Mobile Computers och företagets produkter, tjänster och lösningar, besök www.jltmobile.com.

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer information, besök jltmobile.com.







