GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 10.12.2020 KLO 8.00



Digi- ja väestötietovirasto on valinnut Goforen Suomi.fi-verkkopalvelun kehityskumppaniksi



Digi- ja väestötietovirasto on valinnut Goforen Suomi.fi-verkkopalvelun sovellus- ja ohjelmistokehityksen suunnittelu- ja ohjelmointitehtävien toimittajaksi.

Hankinnan enimmäislaajuus on viiden vuoden sopimuskauden ajalta, ja mahdolliset optiot täysimääräisesti hyödynnettynä 20 000 henkilötyöpäivää (1 000–4 000 htp / vuosi tai 5 000–20 000 htp / viisi vuotta). Toteutuessaan koko laajuudessaan hankinnan arvioitu arvo on 13,5 miljoonaa euroa. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle sekä yhteistyölle Goforen ja Digi- ja väestötietoviraston välillä.



Aiemmin tänä vuonna ( 27.11.2020 ) Digi- ja väestötietovirasto valitsi Goforen digitaalisten palvelujensa kehityksen tueksi käyttöliittymäsuunnitteluun (UI), käyttäjäkokemukseen (UX), käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyvässä hankinnassa.



Digi- ja väestötietovirasto teki asiasta päätöksen 9.12.2020. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.