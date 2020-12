MONTRÉAL, 10 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce le lancement de son appli télé Stingray Musique sur Helix Télé, la plateforme de divertissement de Vidéotron. À compter d’aujourd’hui, les abonnés aux services Helix Télé pourront accéder à leurs chaînes audio musicales préférées, notamment Stingray Hit List, Stingray Classic Rock et Stingray Hot Country, par l’intermédiaire de la toute nouvelle appli télé Stingray Musique.



Les abonnés d’Helix Télé pourront également explorer 2 000 chaînes musicales supplémentaires, programmées par les experts de Stingray et déclinées dans plus de 100 styles populaires : hip-hop, rock, pop, électro, indie, country et bien plus encore. L’appli télé Stingray Musique invite les utilisateurs à combiner jusqu’à trois filtres dans les catégories activité, ambiance, thème, genre ou époque pour profiter d’une expérience d’écoute sur mesure. Chaque combinaison propose une sélection exclusive et personnalisée de chaînes parmi lesquelles choisir, en plus de suggestions additionnelles susceptibles de plaire à l’utilisateur.

L’appli télé Stingray Musique sera également accessible à l’aide de la télécommande vocale d’Helix. Les utilisateurs pourront notamment dire « Ouvrir Stingray Musique » pour lancer l’appli, ou « Jouer Stingray Franco Pop » pour chercher une chaîne précise.

« Nous sommes enchantés de lancer l’appli télé Stingray Musique pour la première fois sur une plateforme X1 avec Helix de Vidéotron, un client important de Stingray et un partenaire depuis nos débuts », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Notre capacité à tirer profit de la confiance que nous manifestent nos clients afin de leur offrir le plus haut niveau de service qui soit est à la source de notre succès enviable à l’échelle mondiale. Ce lancement représente une vitrine exceptionnelle pour la qualité et la diversité du portefeuille de produits sans cesse croissant de Stingray. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

