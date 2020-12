Communiqué de presse – Paris, le 14 décembre 2020

Danone renforce sa gouvernance

pour accompagner son plan d’adaptation « Local First »





Intégration du plan « Local First » à la feuille de route du Conseil d’Administration Création d’un nouveau Comité Stratégie & Transformation pour suivre la mise en œuvre du plan d’adaptation



Changements au Conseil d’Administration pour renforcer son indépendance, sa diversité et son expertise Gilles Schnepp, Ariane Gorin et Susan Roberts proposés pour siéger en qualité de nouveaux administrateurs indépendants Cécile Cabanis nommée Vice-Présidente du Conseil d’Administration Taux d’indépendance supérieur à 70% et parité femmes hommes au sein du Conseil après l’Assemblée Générale 2021



Au cours des dernières semaines, Danone a annoncé une série de mesures-clés afin de dégager de nouvelles opportunités de croissance, renforcer ses marges et poursuivre son ambition de création de valeur. Parmi ces mesures figure le plan "Local First", visant à renforcer l'ancrage local de l'organisation. Dans le cadre de l’évaluation continue de la manière dont le Conseil d'Administration et le Comité Exécutif collaborent pour créer de la valeur durable, Danone annonce aujourd'hui plusieurs décisions relatives à la composition et à l’organisation du Conseil d'Administration, visant à renforcer la gouvernance de l'entreprise.

Après une phase de dialogue actif avec les actionnaires, sur proposition d'Emmanuel Faber et sur recommandation du Comité de Gouvernance, le Conseil d'Administration a approuvé les mesures suivantes à l'unanimité :

Création d’un nouveau Comité du Conseil d’Administration, le Comité Stratégie & Transformation, qui démarrera sous la présidence de Benoît Potier , en complément des trois comités existants (Audit, Gouvernance et Engagement), afin de préparer les travaux du Conseil d'Administration sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en portant une attention particulière à la mise en œuvre du plan d'adaptation récemment annoncé. Ce comité sera notamment chargé du suivi de l’avancement de la revue de portefeuille et de la mise en œuvre du plan de croissance et d'efficacités.



, en complément des trois comités existants (Audit, Gouvernance et Engagement), afin de préparer les travaux du Conseil d'Administration sur les orientations stratégiques de l’entreprise, en portant une attention particulière à la mise en œuvre du plan d'adaptation récemment annoncé. Ce comité sera notamment chargé du suivi de l’avancement de la revue de portefeuille et de la mise en œuvre du plan de croissance et d'efficacités. Nomination de Cécile Cabanis en qualité de Vice-Présidente du Conseil d’Administration . Administratrice depuis 2018, Cécile Cabanis continuera d’accompagner le Conseil d'Administration et son Président dans le cadre de ses nouvelles fonctions non-exécutives de Vice-Présidente.



. Administratrice depuis 2018, Cécile Cabanis continuera d’accompagner le Conseil d'Administration et son Président dans le cadre de ses nouvelles fonctions non-exécutives de Vice-Présidente. Nomination de nouveaux administrateurs indépendants proposée au vote de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le 29 avril 2021 .

Cooptation de Gilles Schnepp en tant que membre du Conseil d’Administration avec effet immédiat . Il remplace Gregg Engles, qui a décidé de démissionner conformément à la politique du Conseil en matière de gestion des situations présentant de potentiels conflits d’intérêt. Le Conseil d’Admnistration soumettra au vote de la prochaine Assemblée Générale la ratification de la nomination de Gilles Schnepp en tant qu’administrateur. Le Conseil d’Administration estime que M. Schnepp, dont l’expertise en matière de gouvernance est largement reconnue, possède toutes les compétences requises pour contribuer activement à garantir une gouvernance équilibrée de Danone et, en conséquence, le désignera Administrateur Référent après l’Assemblée Générale.

Nomination d’Ariane Gorin et de Susan Roberts proposée au vote de la prochaine AG . De nationalité franco-américaine et forte de plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’innovation digitale, Ariane Gorin occupe actuellement le poste de Présidente d’Expedia Business Services, qui rassemble des agences de voyage en ligne parmi les plus respectées au monde. Dr. Susan B. Roberts est Professeure en Nutrition à l’université de Tufts, l’un des établissements d’enseignement les plus prestigieux des Etats-Unis, où elle dirige le Laboratoire de Recherche sur le Métabolisme Energétique.

.



Par ailleurs, lors de la prochaine Assemblée Générale, Benoît Potier quittera le Conseil d’Administration, après 18 années de contribution active aux travaux de ce dernier, de même que Virginia Stallings, ayant atteint la limite d’âge fixée pour les administrateurs.

Le Conseil d’Administration proposera le renouvellement des mandats des autres administrateurs arrivant à leur terme : Guido Barilla, Cécile Cabanis, Michel Landel et Serpil Timuray.

Avec ces changements et nominations, le Conseil d’Administration de Danone comptera toujours 16 membres après la prochaine Assemblée Générale, dont 71% d’Administrateurs Indépendants, au sens du code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF (contre 57% aujourd’hui), et 50% de femmes (contre 43% aujourd’hui).

Emmanuel Faber, Président-Directeur Général, a déclaré :

« Je pense que le renforcement de la gouvernance est une condition clé de succès pour la mise en œuvre de notre plan « local first ». Les mesures proposées en ce sens ont été unanimement approuvées par le Conseil. Je m’en réjouis et je salue l’arrivée de Gilles Schnepp dès à présent. Au nom du Conseil tout entier, je remercie chaleureusement Gregg Engles pour son engagement au sein du Conseil, depuis l’acquisition de WhiteWave, et pour sa contribution décisive dans cette période d’intégration.

Je me félicite, par ailleurs, que notre Conseil puisse réunir à partir de l’Assemblée Générale d’avril 2021, 50% de femmes et 71% d’indépendants.

Je suis enfin particulièrement heureux que Cécile Cabanis ait accepté ma proposition de prendre une position renforcée dans le Conseil, en tant que Vice-Présidente. Sa connaissance intime de l’entreprise depuis 16 ans et son expérience au sein du Conseil seront de précieux atouts dans cette phase de transformation. »

o o O o o

Annexe 1 : Composition du Conseil d’Administration de Danone

Emmanuel Faber (Président), Guido Barilla, Frédéric Boutebba, Cécile Cabanis (Vice-Présidente), Clara Gaymard, Michel Landel (Administrateur Référent), Gaëlle Olivier, Benoît Potier, Franck Riboud (Président d’Honneur), Gilles Schnepp, Isabelle Seillier, Jean-Michel Severino, Virgnia Stallings, Bettina Theissig, Serpil Timuray, Lionel Zinsou-Derlin

Annexe 2 : Biographies détaillées

Ariane Gorin est Présidente du groupe Expedia Business Services et membre de l'équipe de direction du groupe Expedia. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable d'Expedia Partner Solutions, le pôle partenariats B2B qui fournit à des milliers de partenaires dans le monde entier des solutions d'API, ainsi que d'Egencia, la branche voyages d'affaires du groupe Expedia. Ariane Gorin a rejoint Expedia en 2013 en tant que Vice-Présidente en charge des marchés de la zone EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique), a été promue Vice-Présidente Senior de la marque Expedia Affiliate Network en 2014 et d'Expedia Partner Solutions en 2017. Avant de rejoindre le groupe Expedia, Ariane Gorin a passé 10 ans chez Microsoft occupant plusieurs fonctions dans la vente, la distribution et le marketing. Avant de rejoindre Microsoft, elle était consultante au Boston Consulting Group, à San Francisco et à Paris. Ariane Gorin possède la double nationalité franco-américaine. Elle a obtenu un MBA à la Kellogg Graduate School of Management de la Northwestern University et une licence en économie à l'université de Berkeley en Californie. Elle siège actuellement au Conseil d'Administration du groupe Adecco, où elle préside le Comité Digital, ainsi qu’au Conseil de Surveillance de Trivago. Ariane Gorin est également membre du Comité Consultatif du Royal Philharmonic Orchestra de Londres.



est Présidente du groupe Expedia Business Services et membre de l'équipe de direction du groupe Expedia. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable d'Expedia Partner Solutions, le pôle partenariats B2B qui fournit à des milliers de partenaires dans le monde entier des solutions d'API, ainsi que d'Egencia, la branche voyages d'affaires du groupe Expedia. Ariane Gorin a rejoint Expedia en 2013 en tant que Vice-Présidente en charge des marchés de la zone EMEA (Europe Moyen-Orient et Afrique), a été promue Vice-Présidente Senior de la marque Expedia Affiliate Network en 2014 et d'Expedia Partner Solutions en 2017. Avant de rejoindre le groupe Expedia, Ariane Gorin a passé 10 ans chez Microsoft occupant plusieurs fonctions dans la vente, la distribution et le marketing. Avant de rejoindre Microsoft, elle était consultante au Boston Consulting Group, à San Francisco et à Paris. Ariane Gorin possède la double nationalité franco-américaine. Elle a obtenu un MBA à la Kellogg Graduate School of Management de la Northwestern University et une licence en économie à l'université de Berkeley en Californie. Elle siège actuellement au Conseil d'Administration du groupe Adecco, où elle préside le Comité Digital, ainsi qu’au Conseil de Surveillance de Trivago. Ariane Gorin est également membre du Comité Consultatif du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Susan B. Roberts , PhD, dirige le laboratoire de Métabolisme Energétique de l'Université Tufts. Elle est professeure en Nutrition à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts, professeure de Psychiatrie à l'école de médecine de l'Université Tufts, et est également co-directrice du Tufts Institute for Global Obesity Research. En tant que chercheuse de renommée mondiale ayant mené des travaux sur l’intégration des progrès scientifiques en matière de nutrition et de neurobiologie de la régulation pondérale dans des programmes de modification durable des comportements, elle a récemment cofondé l'International Weight Control Registry, dédié à l'identification des meilleures pratiques en matière de contrôle pondéral dans différentes cultures à l’échelle mondiale. Susan est également engagée dans des programmes de nutrition en Afrique subsaharienne visant à réduire les troubles cognitifs liés à la malnutrition infantile. Elle possède la double nationalité britannico-canadienne. L'American Society for Nutrition a décerné au Dr Roberts le prix E.V. McCollum pour sa créativité dans le domaine de la recherche en Nutrition. Elle a également reçu le prestigieux prix W.O. Atwater du service de recherche agricole du ministère de l'agriculture américain récompensant ses contributions majeures à la recherche dans le domaine de la Nutrition.



, PhD, dirige le laboratoire de Métabolisme Energétique de l'Université Tufts. Elle est professeure en Nutrition à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de Tufts, professeure de Psychiatrie à l'école de médecine de l'Université Tufts, et est également co-directrice du Tufts Institute for Global Obesity Research. En tant que chercheuse de renommée mondiale ayant mené des travaux sur l’intégration des progrès scientifiques en matière de nutrition et de neurobiologie de la régulation pondérale dans des programmes de modification durable des comportements, elle a récemment cofondé l'International Weight Control Registry, dédié à l'identification des meilleures pratiques en matière de contrôle pondéral dans différentes cultures à l’échelle mondiale. Susan est également engagée dans des programmes de nutrition en Afrique subsaharienne visant à réduire les troubles cognitifs liés à la malnutrition infantile. Elle possède la double nationalité britannico-canadienne. L'American Society for Nutrition a décerné au Dr Roberts le prix E.V. McCollum pour sa créativité dans le domaine de la recherche en Nutrition. Elle a également reçu le prestigieux prix W.O. Atwater du service de recherche agricole du ministère de l'agriculture américain récompensant ses contributions majeures à la recherche dans le domaine de la Nutrition. Gilles Schnepp. Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) en 1981, Gilles Schnepp a commencé sa carrière en 1983 chez Merrill Lynch France, dont il est devenu Vice-Président. Il a ensuite rejoint Legrand en 1989, où il a occupé différentes fonctions avant d'être nommé Directeur Général des Opérations en 2000. Il a intégré le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration en 2001, puis en est devenu Vice-Président et Directeur Général en 2004. Entre 2006 et 2018, il a été Président-Directeur Général de Legrand. Gilles Schnepp a été Président du Conseil d'Administration entre 2018 et 2020. Il est également administrateur de Saint-Gobain depuis 2009, membre du Conseil de Surveillance de PSA depuis 2019 et membre du Conseil d'Administration de Sanofi depuis 2020. Il est aussi, depuis 2018, Président de la Transition écologique et économique du MEDEF, dont il est membre du Comité Exécutif. Il est nommé Chevalier de la légion d'honneur en 2007 et Officier de l'Ordre National du Mérite en 2012.

Pièce jointe