WORLDLINE SA

Société Anonyme

Siège social : River Ouest – 80 Quai Voltaire – 95870 BEZONS

323 623 603 RCS PONTOISE

Déclaration des transactions sur actions propres

Bezons, le 11 décembre 2020 – Conformément à la loi applicable en matière de rachat d'actions, Worldline SA déclare les transactions suivantes sur ses propres actions effectuées le 22 octobre 2020.

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Worldline SA 549300CJMQNCA0U4TS33 22/10/2020 FR0011981968 400 62,92 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Worldline SA 549300CJMQNCA0U4TS33 Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22/10/2020 - 16H18 FR0011981968 69,92 EUR 12 XPAR 2501667539069 Actionnariat salarié Worldline SA 549300CJMQNCA0U4TS33 Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22/10/2020 - 16H18 FR0011981968 69,92 EUR 117 XPAR 2501667539069 Actionnariat salarié Worldline SA 549300CJMQNCA0U4TS33 Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22/10/2020 - 16H18 FR0011981968 69,92 EUR 118 XPAR 2501667539069 Actionnariat salarié Worldline SA 549300CJMQNCA0U4TS33 Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 22/10/2020 - 16H18 FR0011981968 69,92 EUR 153 XPAR 2501667539069 Actionnariat salarié

Contacts

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

laurent.marie@ingenico.com

Benoit d’Amécourt

+33 6 75 51 41 47

benoit.damecourt@worldline.com

