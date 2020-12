MONTRÉAL, 15 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fresche Solutions a annoncé aujourd'hui son acquisition par American Pacific Group, un fonds de placement privé qui cible les investissements dans différents secteurs, en particulier dans le domaine de la technologie en Amérique du Nord.



Fresche est un fournisseur mondial de premier plan pour les entreprises qui investissent depuis des décennies dans des applications patrimoniales, en particulier celles qui utilisent IBM Power Systems IBM i. L'investissement d’American Pacific va alimenter la croissance et l'expansion futures de Fresche, alors que la société continue d'accélérer sa mission pour permettre la modernisation des applications, la transformation et l'innovation numérique pour les entreprises mondiales. En particulier, American Pacific aidera à élargir l'offre de Fresche pour permettre aux clients de moderniser les applications et de créer un avenir basé sur le cloud.

Stephen Woodard, ancien dirigeant de Fresche, revient dans l'organisation en tant que président-directeur général pour diriger l'entreprise dans sa prochaine étape de croissance. Stephen apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de direction et une compréhension approfondie de l'organisation Fresche, de sa clientèle et du marché

IBM i. Bien connu pour sa capacité à conduire les entreprises vers le succès financier et opérationnel, Stephen apporte un style de gestion pratique et engageant avec les clients, les employés, les partenaires commerciaux et les actionnaires.

Faits marquants de la transaction



American Pacific est le partenaire idéal pour les investissements futurs, la croissance et l'évolutivité mondiale de Fresche Solutions, avec l'expertise industrielle, la portée mondiale et les ressources financières dont Fresche a maintenant besoin.

La transaction a été facilitée par tous les actionnaires existants de Fresche. Ces derniers ont contribué à faire de Fresche le succès qu'elle est devenue aujourd'hui.

Fresche continuera d'opérer à partir de son siège social à Montréal, au Québec, Canada. Elle a toujours été et continuera d'être un employeur important dans la région de Montréal et reste profondément attachée à ses racines québécoises.



« Dans tous ses gestes, Fresche continuera à mettre ses clients au premier plan - en étant toujours concentrée à fournir le meilleur soutien et des solutions innovantes. Il existe un potentiel énorme à l'échelle mondiale alors que les organisations cherchent fortement à moderniser leurs applications et à se préparer à la prochaine ère numérique. Fresche, avec son expertise approfondie, son personnel, ses technologies, sa vaste clientèle et ses relations étroites avec des partenaires stratégiques tels qu'IBM, est à l'avant-garde de cette vague d'innovation », a affirmé le nouveau président-directeur général, Stephen Woodard.

L'ancien président-directeur général de Fresche, Daniel Crépeau, restera au sein de l'organisation pour aider à l'effort de transition.

M. Woodard ajoute que « Daniel a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une stratégie qui a conduit à l'acquisition d'aujourd'hui et qui a permis à l'entreprise de se positionner pour un succès futur considérable. J'ai été très impressionné par les performances de Fresche pendant la pandémie et par la façon dont l'équipe de direction a dirigé l'entreprise en ces temps difficiles. Je suis enthousiaste à l'idée de participer à la prochaine phase de croissance de Fresche, qui sera un mélange d'initiatives organiques et de fusions-acquisitions. »

Parmi les autres cadres clés qui reviennent chez Fresche, on peut nommer Nick Cristiano, qui reprend son rôle de chef de la direction financière, et John Clark, qui occupera le nouveau poste de chef de la direction technologique. Ces deux dirigeants apportent une vaste expérience des affaires, une connaissance du marché IBM i, des antécédents éprouvés et une bonne connaissance de l'organisation Fresche.

Fraser Preston, associé directeur général de l'American Pacific, a déclaré : « Fresche Solutions a un potentiel énorme et a mis au point une technologie et une offre de services remarquables qui conduisent les clients sur une voie unique pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Nous sommes enthousiastes à l’idée de soutenir Fresche dans la mise en place de nouvelles capacités qui feront encore progresser l'avenir basé sur le cloud pour ses entreprises clientes d’envergure mondiale. »

Pour en savoir plus sur Fresche Solutions, veuillez consulter le site www.freschesolutions.com ou contacter info@freschesolutions.com. Pour discuter de ce communiqué de presse, veuillez consulter les coordonnées ci-dessous.



À propos de Fresche Solutions

Fresche est le principal fournisseur de solutions de modernisation et de gestion des applications qui permettent la transformation numérique des entreprises qui s'appuient sur les systèmes IBM i. Grâce à la puissance d'outils automatisés et à des professionnels expérimentés, Fresche propose des solutions innovantes qui apportent à ses clients les moyens les plus audacieux de moderniser et de mieux gérer leurs activités et leur informatique.

Nos professionnels combinent une réflexion nouvelle avec une expertise technologique et commerciale pour aider à alimenter la transformation et la croissance de nos clients et de leurs clients. Pour ce faire, nous recyclons les meilleurs actifs informatiques de nos clients afin de tirer parti des solutions numériques, notamment le web, le mobile et le cloud, ce qui réduit le délai de mise sur le marché, diminue les risques et les coûts et rend la modernisation abordable pour tous les clients IBM i de la planète.

Avec plus de 300 collègues connectés numériquement dans le monde entier et un vaste réseau de partenaires commerciaux, Fresche apporte collectivement à ses clients les meilleures solutions pour favoriser l'innovation et la réussite informatique.

Pour plus d'informations sur notre entreprise, visitez notre site web via www.freschesolutions.com

À propos de l'American Pacific Group

American Pacific Group est un fonds de placement privé basé à San Francisco, avec 450 millions de dollars de capitaux sous gestion, qui cherche des opportunités d'investissement de contrôle principalement en Amérique du Nord. Le fonds se concentre sur des entreprises et des transactions complexes dans différents secteurs, en particulier dans le domaine de la technologie. En collaboration avec les équipes de gestion et les partenaires opérationnels internes, American Pacific Group favorise la croissance durable des entreprises de son portefeuille grâce au "Q Process", une approche exclusive et éprouvée de création de valeur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.americanpacificgroup.com.

