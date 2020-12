Yhtiötiedote, Helsinki, 15.12.2020 klo 18.30 (EET)

Nexstim Oyj mitätöi yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia

Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä Nexstim tai Yhtiö) ilmoittaa että sen hallitus on päättänyt kokouksessaan 15.12.2020 mitätöidä Yhtiön hallussa olevia ja työsuhteiden päättymisten myötä haltuunsa tulleita optio-oikeuksia 2016B yhteensä 3 108 kpl; optio-oikeuksia 2016C yhteensä 65 827 kpl; optio-oikeuksia 2018A yhteensä 33 888 kpl ja optio-oikeuksia 2018B yhteensä 33 888 kpl.

Mitätöinnin jälkeen Yhtiön hallussa ei ole näiden optio-ohjelmien optio-oikeuksia. Yhtiön hallitus päätti mitätöidä työsuhteen päättymisen myös sen haltuun tulleet kaikki 39 285 kpl optio-ohjelman 2017 optio-oikeutta ja lakkauttaa optio-ohjelman 2017.

Lisätietoja saa verkkosivuilta www.nexstim.com tai puhelimitse:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com



Erik Penser Bank AB (hyväksytty neuvonantaja)

+46 8 463 8300

certifiedadviser@penser.se





Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä, SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com



Liite