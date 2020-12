COMMUNIQUE DE PRESSE Le 17 décembre 2020





Résultats annuels 2019- 2020

Une solide génération de cash-flow, malgré la crise sanitaire

Yves BELEGAUD, Directeur Général du groupe EXEL Industries a déclaré : « Dans un contexte général et sanitaire extrêmement perturbé, le groupe EXEL Industries affiche une belle résilience.. Nos résultats opérationnels sont en légère hausse malgré une légère baisse de l’activité, et notre génération de cash a permis d’effacer une bonne partie du coût d’acquisition d’iNTEC. Notre capacité à franchir ces périodes se concrétise, année après année, grâce à la poursuite de la diversification qui permet de compenser des cycles d’activité différents. Nous bénéficierons à l’avenir des plans d’amélioration de la performance opérationnelle et du renouveau de nos organisations au service de nos clients. Je suis particulièrement fier de la mobilisation des équipes pour s’adapter à ce contexte, tant au plan du respect des mesures de précaution sanitaires et des organisations du travail repensées, que de notre agilité à ajuster nos coûts. Et ceci, alors que le groupe poursuit sa transformation engagée l’an dernier»

EXEL Industries (M€) Année Année 2018-2019 2019-2020 CHIFFRE D'AFFAIRES 776,7 754,4 EBITDA 42,1 45,4 en % du CA 5,4% 6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 32,8 35,3 en % du CA 4,2% 4,7% Eléments exceptionnels -22,1 -29,9 Résultat financier -1,1 -11 Impôt et mise en équivalence -5,4 -5 RESULTAT NET 4,1 -10.7 en % du CA 0,5% -1.4% ENDETTEMENT FINANCIER NET -61,1 -87 LEVIER (EFN / EBITDA) 1,5 1,9 GEARING (EFN / capitaux propres) 17% 25%







CHIFFRE D’AFFAIRES

Faisant suite à un T4 vigoureux, l’année 2019-2020 qui se termine fin septembre 2020, s’est soldée par un CA groupe EXEL Industries de 754,4M€ en baisse de 22,3M€ (-2,9%) par rapport à fin septembre 2019. A taux de change et périmètre comparables il ressort à 729,3M€, soit une variation de -47,4M€ (-6,1%).

A 332,1M€, l’activité pulvérisation agricole enregistre une baisse de CA dans un marché mondial 2020 altéré par la crise sanitaire et le prix des commodités agricoles qui est resté sur des niveaux bas. En France, où le groupe réalise moins de la moitié de ses ventes, le marché des agroéquipements a été en baisse de 5%,

L'activité arrachage de betteraves réalise un CA de 114,2M€ en légère croissance sur 2019. Le marché semble se stabiliser depuis maintenant 2 ans au niveau auquel nous avons adapté notre outil industriel, dans un contexte sucre déprimé qui a conduit à un niveau d'activité en baisse de 35% par rapport au pic de 2017,

L'activité arrosage et pulvérisation du jardin dont le marché croît en moyenne de 4% par an, a bénéficié de l'engouement des ménages confinés et d'une météo exceptionnelle depuis la fin du printemps. Ceci nous a permis d'enregistrer un CA de 121,1M€ , niveau le plus élevé de ces 5 dernières années,

L'activité pulvérisation industrielle a été affectée par le ralentissement des secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, qui s'est traduit par un moindre besoin de pièces d'usure et un décalage des projets d'installation de cabines de peinture. La famille de produits « tuyaux techniques souples » de TRICOFLEX a été, quant à elle, beaucoup moins pénalisée. Au total, nous terminons l'année avec un CA de 187M€ (dont 27,9M€ de la société iNTEC),

RESULTATS

A 45,4M€ (6% du CA), l’EBITDA publié est en hausse de 3,3M€ par rapport à l’année 2018-2019. Malgré la période particulièrement mouvementée que nous avons traversée, nos équipes se sont fortement mobilisées pour adapter notre organisation afin de répondre à la demande de nos clients. Ceci nous a permis de maintenir notre taux de marge directe. Parallèlement, nous avons ajusté notre structure de coûts fixes conduisant à une maitrise de notre trésorerie d’exploitation.

Un résultat opérationnel (ROC) en hausse de 2,5 M€ à 35,3 M€

Un résultat net en perte de 10,7M€, particulièrement affecté par les principaux éléments comptables suivants : Un montant de 29,9M€ de charges exceptionnelles . Le contexte macro‐économique très incertain, notamment lié à la crise sanitaire, nous avait conduit à augmenter le niveau de risque général pris en compte dans nos tests de dépréciation d'actifs. Il en avait résulté une dépréciation des survaleurs de la Pulvérisation Agricole de 26 M€, complétée par 3,9M€ de charges non récurrentes, Un résultat financier négatif de 11,1M€ , constitué en majorité de l'effet mécanique des parités monétaires de clôture sur nos postes de bilan pour 7,9M€. L'an passé nous avions enregistré un gain de change de 2,7M€, Enfin le montant de l'impôt comptabilisé est 5,4M€.

particulièrement affecté par les principaux éléments comptables suivants :





BILAN

L’Endettement Financier Net au 30 septembre 2020 ressort à 87M€, comparé à 61,1M€ en 2019. Il comprend 67,8M€ liés à l’acquisition d’iNTEC et à l’application de la norme IFRS16, soit une génération de cash de 41,9M€ au cours de l’exercice.

Le levier financier de l’année 2019-2020 (EFN / EBITDA) reste à un niveau maîtrisé de 1,9. Hors iNTEC et IFRS 16 il est de 0,5, contre 1,5 l’année précédente.

Par ailleurs, le groupe EXEL Industries dispose de lignes de financement qui lui permettent de subvenir à ses besoins d’exploitation et, le cas échéant, de croissance externe, sans dégrader durablement la structure de son bilan.

DIVIDENDES

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 09/02/2021 de ne pas distribuer de dividendes.

PROCESSUS D’AUDIT

Le Comité d’Audit du Groupe s’est réuni le 15 décembre 2020.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 16 décembre 2020 et a arrêté les comptes annuels et consolidés du Groupe au 30 septembre 2020.

Les procédures de certification des comptes annuels et consolidés ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par nos commissaires aux comptes.

PERSPECTIVES 2020 – 2021

PULVERISATION AGRICOLE. Le marché quelque peu atone des agroéquipements pourrait être stimulé par de meilleures perspectives à court terme des prix agricoles (blé, maïs…) et par les plans de soutien des Etats (France, Australie, USA,…). Nous finaliserons aussi notre plan de transformation en France qui doit produire ses premiers effets au niveau de nos coûts fixes et de notre dynamique commerciale,



ARRACHAGE DE BETTERAVES. Le prix actuel du sucre et les maladies pourraient peser sur les surfaces allouées à la culture de la betterave et donc sur les commandes de matériels. Cependant les prix de betteraves sont bien soutenus par les producteurs de sucre sur la campagne 20/21. Nous intensifierons par ailleurs notre diversification avec le développement du Terra Variant en France,



ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN. Avec le renforcement de nos capacités industrielles et logistiques, nous serons en mesure de répondre de façon plus flexible à la demande de nos clients. Nous pensons que nos bases de production européennes sont un atout majeur pour répondre au taux de service attendu par nos réseaux de distribution. La situation sanitaire liée au COVID19 a poussé les gens à rester chez eux et à jardiner. Il en résulte un accroissement du nombre de jardiniers ce qui devrait structurellement renforcer l'activité jardin.



PULVERISATION INDUSTRIELLE. Le redressement du secteur automobile devrait être lent, mais nous poursuivons la mise en œuvre des synergies entre SAMES KREMLIN et iNTEC. Les nouveaux produits et le renforcement de notre organisation commerciale doivent permettre de dynamiser Tricoflex.

Par ailleurs, SAMES KREMLIN annonce le développement de PRiNTEC™, une gamme de produits et services basée sur une technologie brevetée de tête d’impression pour l’application de peintures. Elle ouvre des possibilités illimitées de personnalisation grâce à l’impression haute cadence de bandes horizontales ou verticales, motifs ou damiers, sur des surfaces 2D ou 3D. Elle est aussi applicable aux colles et mastics. PRiNTEC™ vise en particulier les marchés automobile, ferroviaire, aéronautique, ameublement, céramique. Cette technologie permettra à nos clients de faire des gains de productivité tout en contribuant significativement à préserver l’environnement.

Prochains rendez-vous

Le 26 janvier 2021 après Bourse: chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021.

Le 9 février 2021, assemblée générale des actionnaires

A propos d’EXEL Industries :

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie 3 544 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap)

indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

La présentation SFAF est disponible sur le site www.exel-industries.com

Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais.





Yves BELEGAUD

Directeur Général groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Patrick TRISTANI

C.F.P.O / Relations Investisseurs

Patrick.tristani@exel-industries.com

Pièce jointe