OAKVILLE, Ontario , 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même si les célébrations des Fêtes seront plus petites que d’habitude cette année à cause de la pandémie, la menace de la conduite avec capacités affaiblies demeure. MADD Canada implore les Canadiens et Canadiennes de faire leur part pour la sécurité routière durant les Fêtes en s’engageant à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison s’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.



« Ce Noël sera le 7e que ma famille et moi passerons sans mon frère D.J. qui a été tué en 2014 par un chauffard aux capacités affaiblies, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Comme toutes les autres victimes tuées ou blessées dans des collisions impliquant la conduite avec capacités affaiblies, D.J. n’aurait jamais dû mourir de cette façon. Si tout le monde faisait le bon choix et confiait ses clés à un conducteur sobre, il serait possible d’éviter complètement la conduite avec capacités affaiblies. »

Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des dizaines de milliers d’autres sont blessés dans des collisions attribuables à la consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues. MADD Canada invite la population à suivre les conseils suivants durant les Fêtes par souci de leur propre sécurité et de celle des autres :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Avant de sortir, assurez-vous de prévoir un moyen sobre de rentrer à la maison — faites appel à Uber, prenez un taxi ou le transport collectif, ou choisissez un conducteur désigné sobre.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



« Les quelques minutes de planification qu’il vous faudra pour prévoir un moyen de transport sobre et sécuritaire pourraient vous épargner une vie de regret et de peine », a précisé Mme Hancock.

Nous invitons toute personne à la recherche d’un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l’essai d’Uber — l’application officielle de transport désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

MADD Canada mène actuellement sa campagne du temps des Fêtes ; l’Opération ruban rouge sensibilise la population à l’importance de la conduite sobre et sécuritaire. Les rubans rouges et les autocollants pour véhicules de MADD Canada sont offerts sur notre site Web (madd.ca), ainsi qu’auprès des sections, des leaders communautaires et des commanditaires participants. Si vous souhaitez offrir un don pour appuyer l’Opération ruban rouge, rendez-vous sur notre site Web, composez le 1-800-665-6233 ou textez le mot « RUBAN » au 45678 (un don unique de 10 $ sera imputé à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de service).

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.







