December 22, 2020 12:54 ET

December 22, 2020 12:54 ET

SELSKABSMEDDELELSE









Dato: 22. december 2020

Selskabsmeddelelse nr.: 11





Blue Vision A/S – ændringer i bestyrelsen





Rolf Adamson har i dag meddelt til selskabet, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem dags dato og ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen ved kommende generalforsamling.





Blue Vision A/S





Bestyrelsen