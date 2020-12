Incap Oyj Pörssitiedote 23.12.2020 klo 20.00

Muutokset johto/hallitus/tilintarkastajat

INCAPIN JAMIE MAUGHAN ON NIMITETTY INCAP-KONSERNIN JOHTORYHMÄÄN

Jamie Maughan (s. 1972, HND Manufacturing and Mechanical Engineering) liittyi Incap-konsernin johtoryhmään 22. joulukuuta 2020. Jamie nimitettiin Incap-konsernin Iso-Britannian ja Slovakian operatiiviseksi johtajaksi ja hän jatkaa Incap Electronics UK Limitedin toimitusjohtajana. Jamie siirtyi Incap-konserniin tammikuussa 2020 AWS Electronics Group -yrityskaupan yhteydessä.

Incap-konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 22. joulukuuta 2020 lähtien Otto Pukk, toimitusjohtaja; Greg Grace, operatiivinen johtaja Viro; Murthy Munipalli, operatiivinen johtaja Intia ja myyntijohtaja Aasia; Jamie Maughan, operatiivinen johtaja Iso-Britannia ja Slovakia; sekä Antti Pynnönen, talousjohtaja.

INCAP OYJ





Lisätietoja (englanniksi):

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798





JAKELU



Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com





INCAP LYHYESTI



Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.