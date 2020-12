MONTRÉAL, 28 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Affaires, un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente avec ClubCom, une division de Zoom Media, le plus important fournisseur de divertissements numériques et de réseaux marketing destinés à l’industrie du conditionnement physique. En vertu de ce nouveau partenariat, les membres des centres de conditionnement physique partenaires de ClubCom au Canada et aux États-Unis profiteront d’une expérience immersive bonifiée par les innovations numériques novatrices de Stingray Affaires.



Cette nouvelle collaboration avec Stingray Affaires souligne l’engagement de ClubCom à offrir à ses centres de conditionnement physique partenaires des solutions de diffusion en continu d’une qualité inégalée, qui comprennent des chaînes programmées par des experts et le meilleur catalogue de vidéoclips de l’industrie, pour divertir et motiver leurs membres.



« Cette entente marque un jalon important pour Stingray Affaires en nous positionnant comme un partenaire de choix pour les entreprises à l’ère numérique », a déclaré Renaud Lafrance, chef de la stratégie de revenus de Stingray Affaires. « Nous sommes enchantés d’avoir trouvé en ClubCom un partenaire qui, comme nous, croit au pouvoir d’une musique soigneusement choisie pour créer une relation intime avec ses membres et, conséquemment, faire croître ses ventes et ses revenus. »

« Notre équipe possède 20 ans d’expérience de la programmation musicale destinée aux centres de conditionnement physique, et nous sommes emballés de la bonifier grâce à la riche expertise de Stingray Affaires », a expliqué Marc Farber, président de ClubCom et de Zoom Media pour l’Amérique du Nord. « Le catalogue de contenus multimédias et les capacités impressionnantes de programmation musicale de Stingray nous aideront à enrichir encore davantage notre offre et nous assureront que nous proposons les meilleures solutions de divertissement de l’industrie du conditionnement physique. »

ClubCom offre ses services à plus de 4 000 centres de conditionnement physique à l’échelle du Canada et des États-Unis, y compris à plusieurs des plus grandes chaînes en Amérique du Nord. Les solutions multimédias développées en partenariat avec Stingray Affaires seront déployées à compter de janvier 2021.



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À propos de ClubCom/Zoom Media

ClubCom, une division de Zoom Media Corp. (« Zoom Media »), détient et exploite GymTV, le plus vaste réseau de divertissement vidéo pour l’industrie du conditionnement physique, auquel sont abonnés quelque 5150 centres aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Selon les données du groupe Kantar, le réseau GymTV de Zoom Media est diffusé sur 25 750 écrans et atteint plus de 35 millions d’amateurs d’un mode de vie sain, membres de la « génération active ». Zoom Media offre aux marques l’occasion de s’adresser à la génération active dans les centres de conditionnement physique, à la maison et en déplacements par l’intermédiaire de GymTV, de panneaux d’affichage, d’échantillonnage, et de publicités sur mobile, par courriel, en ligne et sur les médias sociaux. Pour en savoir plus, visitez Zoommedia.com et GenerationActive.com

